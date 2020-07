Potrošači u pojedinim delovima Zaječara sutra bez struje

Zbog radova na mreži bez napajanja električnom energijom sutra (10. jula) će biti potrošači u pojedinim delovima Zaječara.

Struju od 8 do 09.30 sati neće imati potrošači u Požarevačkoj ulici – zgrade C4, C5, C6 i C7.

Potrošači u ulicama: Grmečka, Zvezdanska, Crvene Armije do Ljutice Bogdana, Obodna, Durmitorska, Dobrivoja Radosavljevića, Knjaževačka, Zvezdanska do ugla Radmile Mocić bez električne energije će biti od 10 do 11.30 sati.

Od 12.30 do 13.30 časova bez struje će biti potrošači ulice Pere Radovanovića – zgrade A5, E3, E4, E5, E6, E7, E8, D3, D4, D5, D6, Rtanjska, Kragujevačka i jedan deo Sokobanjske.