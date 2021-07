Poskupljuju taksi usluge, start 40 dinara

Kada kasnimo na posao ili nam je torba preteška, naši najbolji prijatelji jesu taksisti. Prema urađenoj studiji u Srbiji 71 odsto muškaraca ima vozačku dozvolu, dok samo 35 odsto žena ima položen vozački ispit. Samim tim česta upotreba taksi prevoza je naša svakodnevnica. Taksi firme u Srbiji pa tako i u Zaječaru polako ali sigurno povećavaju cene svojih usluga. Cena starta biće uvećana i do 16 odsto.

U Odluci o taksi vozilu putnika, taksi tarifu za obavljanje taksi prevoza čini skup jediničnih cena, i to: za start, po pređenom kilometru, vremenu čekanja, dolasku na adresu, pozivu i po komadu prtljaga koji se prevozi, o čemu se putnici obaveštavaju pre ulaska u taksi vozilo, a određuju se u zavisnosti od doba dana i noći, od dana u nedelji i područja na kome se vožnja obavlja.Nadležni smatraju da se cena starta nije menjala dugi niz godina i da je sada vreme za to. U prestonici će start biti čak i do 300 dinara. Kako saznajemo, i u Zaječaru je došlo do povećanja cene i sam ulazak u taksi će koštati 40 dinara. Očekuje se da do kraja jula svi taksisti u Srbiji uvećaju cenu starta. Vozači taksija, taksisti, su najčešće organizovani u udruženja, koja im omogućuju efikasnije delovanje pre svega prijemom poziva stranaka preko radija. Veliki udeo u povećanju startne cene ima taj što ljudi ne žele da rade za platu koju su do sada imali i ovaj start bi poboljšao stanje i privukao više interesovanja. Vlasnik poznate taksi firme, koji je želeo da ostane anoniman, dao nam je odgovore na pitanja koji zanimaju mnoge.

1. Kada i od koga ste dobili zahtev da se startna cena poveća?

,,Dobili smo od opštine rešenje 14. jula. Rešenje je iz Gradske uprave, Odeljenje za komunalnu policiju i inspekcijske poslove. To je izašlo i u,, Službenom glasniku’’ 22.juna 2021. godine, stana 44.’’

2. Kome ide procenat od starta i koliki je taj procenat?

,,Ništa ne ide opštini. Mi gradu kao firma plaćamo porez na dodatnu delatnost i plaćamo doprinose.’’

3. Hoće li ova startna cena mnogo doprineti firmi ili mislite da je već odmogla?

,,Ima posla. Zbog troškova i drastičnog povećanja plina bilo je neminovno da se uvede taj start. Start je oduvek postojao i postoji u svim gradovima. Tačno 40 dinara je start a 60 dinara kilometar, u svako doba dana i noći. Čekanje se uvek naplaćuje 500 dinara.’’

4. Na koji način se prijavljuje veća cena starta? Koje institucije se posećuju?

,,U opštini se overava cenovnik i po tom cenovniku sada radimo. Jedan primerak dobija jedna taksi firma iz Nišu, i u Paraćinu firma koja baždari taksimetre. To znaci da u Zaječaru niko više ne može da izbaždari taksimetre po nekoj drugoj ceni. Te firme koje rade baždarenje taksimetara dobijaju takva rešenja i samo prema tim rešenjima oni smeju da baždare taksimetre. Tako da bi ta cena trebala biti jedinstvena cena u celom gradu. Neće postojati mogućnost za povećanje kilometra niti starta, to ostaje fiksirano.’’

5. Da li mislite da je cena starta odavno trebala biti povećana?

,,Da. Start je postojao oduvek i bilo je realno da se uopšte ni ne ukida. Često imamo vožnje koje ne pokriju cenu troška.

Primer tome je kada dobijemo vožnju od vražogrnačke rampe, a vozilo nam je u centru, do Kotlujevca, mi imamo prazan hod do odredništa i od Kotlujevca do Zaječara. U principu sada to pokriva ovaj start.’’

6. U proseku, koliko Vaša firma dnevno odradi vožnji?

,, Ne znam. Znam da nije svakog dana isto. Kada su na primer verske slave, kada su neka dešavanja automatski ima mnogo više posla. Kada se u gradu ništa ne dešava onda nema posla. Kada su velike vrućine i kada pada kiša uvek ima posla. Jednostavno, taj broj vožnji varira svakog dana.“

,,Posao kojim se mi bavimo je vrlo težak i odgovoran. Smatram da je ova cena koja je na snazi nije uopšte adekvatna u odnosu na težinu posla. Ako je u Beogradu start 100, 200 ili 300 dinara, što bi bio u Zaječaru 40? Ljudi kažu da ne žive u Beogradu. Ne žive ali taksi firme imaju iste troškove u Beogradu i Zaječaru. Neko vreme nam je bio vraćam PDV uz pravdanje računa i obimne dokumentacije. Otpriike je taj period trajao godinu dana što nam je mnogo značilo za kupovinu guma i održavanje vozila, ali nam je i to ukinuto“, zaključio je vlasnik taksi firme iz Zaječara.