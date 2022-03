Poseta ministarke Joksimović Zaječaru: Evropske integracije su agenda regionalnog razvoja

Na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u prostorijama RARIS-a, obratila se ministarka Jadranka Joksimović koja je najpre imala doček u Gradskoj upravi, a potom i razgovor sa gradonačelnicima i predsednicima svih opština i gradova regiona i načelnicima okruga. Na pomenutoj konferenciji bilo je reči o održivom regionalnom razvoju, o korišćenju evropskih, IPA i IPARD fondova, kao i o novim projektima čija je realizacija na pomolu, poput Vizintorskog centra za čiju izgradnju je potrebno oko 8 miliona evra.

Kao što je najavljivano, u popodnevnim časovima u prostoriji RARIS-a, obavljen je sastanak na kom je prisustvovala ministarka Jadranka Joksimović sa svojim timom, kao i predsednici opština i gradonačelnici Zaječara, Bora, Kladova, Majdanpeka, Negotina, Knjaževca, Boljevca i Sokobanje, kao i načelnici upravnih okruga Bor i Zaječar i RARIS.

Na sastanku se govorilo o sledećim temama:

Uloga lokalnih samouprava u izradi nove krovne strategije regionalnog razvoja i

Zakona o održivom ravnomernom regionalnom razvoju

Zakona o održivom ravnomernom regionalnom razvoju Značaj kohezione politike Evropske Unije za regionalni i lokalni razvoj i uloga

lokalnih samouprava u procesu izrade novog Zakona o kohezionoj politici

lokalnih samouprava u procesu izrade novog Zakona o kohezionoj politici Proces evropskih integracija i budući donatorski izvori finansiranja

Uloga lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i mogućnosti za bolju

apsorpciji sredstava iz međunarodne razvojne pomoći

Nakon sastanka koji nije bio medijski propraćen, usledilo je obraćanje ministarke Joksimović, direktorora RARIS-a, Vladana Jeremića, Miodraga Nikolića, predsednika Sokobanje i Vladimira Stankovića, načelnika Borskog upravnog okruga.

,,Borski i Zaječarski okrug koriste programe teritorijalne prekogrnične saradnje sa Bugarskom i Rumunijom. To su važni projekti za dobrobit građana, dakle svih građana ovih opština, i lokalne infrastrukture, bolnica, vrtića, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda… Sve su to projekti koji su unazad godinama rađeni kako iz IPA fondova tako i iz prekogranične saradnje sa Bugarskom i Rumunijom. Ova dva okruga imaju još jedan dodatni izvor finansiranja, o kome smo danas razgovarali, a to je Dunavska strategija Evropske unije“, otpočela je ministarka Joksimović i naglasila da je i na ovom sastanku, kao što joj je postala praksa, od predstavnika gradova tržila bolju saradnju kako bi se projekti regionalizovali.

,,Evropske integracije su agenda regionalnog razvoja, korišćenjem svih fondova koji su nam na raspolaganju. To su radile zemlje koje su pre nas postale članice! Dakle, Bugarska, Rumunija, Slovačka, Hrvatska, svi su oni koristili ovo da bi se bolje pripremili. Mislim da je to od ogromnog interesa i za nas i za svakog građanina.“

Ministarka Joksimović je naglasila da zna da je trenutak težak i da su ljudi nepoverljivi po pitanju članastva u Evropsku uniju, ali da nijedan građanin Srbije ne sme da ima nijednog trenutka dilemu jer razvoja i investitora u Srbiji ne bi bilo da nije na jasnom evropskom putu.

,,Danas smo na sastaku dobili informacije šta se to sprema u nardnom periodu. Sokobanja i sada sa Ministarstvom za evropske integracije radi jedan veliki projekat – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa regulisanjem problema vodosnabdevanja u Sokobanji“, izjavio je za medije Miodrag Nikolić, predsednik Sokobanje.

Mr Vladimir Stanković, načelnik Borskog upravog okruga, otkrio je da je bilo reči i o vodosnabdevanju koje se tiče i Zaječara i Bora.

,,Ono što je na ovom sastanku dogovoreno jeste jedan veoma bitan projekat, koji se tiče dva okruga, Zaječarskog i Borskog, koji će dobiti i pomoć i određena sredstva za izradu projekta kada je vodosnabdevanje u pitanju.“

Nešto kraći bio je i direktor RARIS-a, Vladan Jeremić koji je poručio medijima da se slaže sa svim već rečenim i da se nada da će tokom sledećeg sustreta govoriti o realizaciji nekog od spomenutih projekata.

Nastavak posete organizovan je u najvećoj galeriji Narodnog muzeja ,,Zaječar“, u cilju upoznavanja ministarke sa projektom Vizitorskog centra na Romulijani, kao i o propratnim idejama i mogućim problemima.

Čitavu prezentaciju je vodio direktor muzeja Vujadin Milošević, koji je predstavio makete objekata koji će činiti Vizitorski centar. Objekt A je potencijalni centar za posetioce, koji bi bio površine od oko 600 m2. Objekt B predstavlja smeštajni deo koji bi u mnogome pomogao turizmu zbog mogućeg realizovanja ideja izgradnje menze, restorana i sl. Objekat C je zapravo istraživački centar, površine od oko 400 m2, koji bi tokom sezone koristili arheolozi i za koji je planirano da se uradi i podzemni deo, odnosno deo koji bi se koristio kao depo. Objekat D je takođe istraživački centar sa oko 20 mesta, koji bi se van sezone koristio kao smeštaj za posetioce, mlade naučnike i istraživače.

Prvi tender je propao zbog naglog skoka cena na tržištu, ali se drugi očekuje ubzo, pa i sam početak radova na ovom projektu koji košta oko 8 miliona evra. Direktor Miloševeć naglašava da je će pomenuti objekti biti izgrađeni na mestu koji je daleko od lokaliteta Felix Romulijana.

Gotovi radovi se očekuju do kraja sledeće sezone.