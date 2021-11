POSKUPLJENJE: Mleko i mlečni proizvodi poskupljuju od 2 do 6 odsto!

Image by Couleur from Pixabay

Porast cena mlečnih proizvoda zabeležen je u oktobru, a očigledno je da cene rastu i dalje!

Naime, mnogi prognoziraju da će beli sirevi poskupeti sredinom novembra i to od dva do šest %, a jogurt i mleko oko tri %. Kačkavalj će poskupiti i do 1.500!

Pakovanje od 900 grama belog sira industrijskih mlekara u Srbiji trenutno košta do 515 dinara, a na akciji se može naći i za 400 dinara.

Litar jogurta kreće se uglavnom od 95 do 120 dinara.

Obično dugotrajno mleko u tetrapaku košta i do 125 dinara, a na sniženju je 90.

Kilogram najtraženijih vrsta kačkavalja mogu koštati i do 1.500 dinara.