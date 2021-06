Ponovno promena Dana grada?

Na sednici skupštine grada Zaječara raspravljalo se o predlogu za promenu statuta, tako da gradski praznik, odnosno dan grada bude 6. oktobar, kao dan prikazivanja lika presvete Bogorodice u podrumu jedne kuće u Zaječaru. Ovu inicijativu pokrenuo je Episkop timočki.

“Dobili smo obrazloženje da je ovo inicijativa vladike i on navodi da se tada, u vreme oslobođenja grada pojavio lik Bogorodice u jednom podrumu u Zaječaru. Ono što me posebno čudi jeste da on spaja nešto što je malo spojivo – oslobođenje od strane boljševičke vojske sa verom i to je veoma nezgrapno objasnio u obrazloženju. Takođe, on proglašava da se oslobođenje Zaječara dogodilo samo zbog Bogorodice, kao da je celi talas ruske vojske iz Moskve došao samo zahvaljujući tome. To je istorijski događaj, Zaječar je samo jedno zrnce u svemu tome. Moram da kažem da me najviše čudi što se svi iz crkve zalažu za vraćanje onoga što je bilo u pretkomunističkom periodu. Mi smo valjda jedinstven primer gde se licitira šta će to biti novo u postkomunističkom periodu. To pokazuje jednu neozbiljnost u smislu Dana grada, koji je menjan ko zna koliko puta. Dan grada je gradska zavetina i tu nema menjanja, dan svakog sela je seoska zavetina, o tome nema rasprave”, rekao je odbornik Dejan Krstić.

Gradonačelnik Boško Ničić rekao je da se 2 godine razmišlja o tome koji bi bio dan grada, a da se ne protumači kao ideološki.

“Valjda je kvalifikovaniji Episkop od vas da predloži ovako nešto. Vama je sve uža struka, kritikujete Episkopa, držite mu lekcije šta se kada dogodilo. To je nešto što se graniči sa bezumljem”, rekao je Ničić.

Krstić se javio za repliku, ali već u prvoj rečenici, predsednik skupštine oduzeo mu je reč.

“Vladika je svoj nivo pokazao ovde, to su činjenice. Možete da radite šta god hoćete, ali ne možete da promenite nešto što je bilo vekovima”, rekao je Krstić, nakon čega mu je oduzeta reč.

“Ne možete da govorite o nivou jednog Episkopa i o tome za šta je on kvalifikovan, šta je njegov nivo. Oduzimam vam reč”, kratak je bio Zankov.

Za reč se na temu javio i Miloš Stojadinović, koji je ukazao na to da se u skupštini reč oduzima čim je mišljenje drugačije u odnosu na vladajuću većinu, kao i da je promena dana grada referendumsko pitanje.

“Pre svega, u gradu Zaječaru ne žive samo pravoslavci. Mi imamo i katoličku crkvu. Način na koji donosimo neke odluke od javnog interesa je veoma sporan. Ovo su referendumska pitanja, o ovakvim temama treba otvoriti javne rasprave, da bi svi znali šta građani o tome zaista misle. Ne mogu članovi jedne partije, članovi većine da odlučuju o ovakvoj temi samo u svojim redovima. Ja ne prihvatam da je reč Episkopa nešto što ne sme da se ospori. Pa možemo valjda da kažemo ovde šta mislimo, čak i ako se naši stavovi ne slažu na primer sa predsednikom države. Da li ćemo i za to oduzimati reč?”, upitao je Stojadinović.

Osvrnuo se i na gradonačelnikove reči da se tražio datum koji nije ideološki.

“Kažete da ova odluka nije ideološki obojena? Šta je pojavljivanje Bogorodice na zidu jedne kuće u podrumu, ako nije nešto što poštuju pripadnici jedne vere. Vera jeste ideologija. Na ovaj način smo došli i do zastave i grba grada Zaječara koji su bili u bojama jedne političke organizacije. Ovako dolazimo u opasnost da neka sledeća vlast koja dođe posle vas ponovo menja Dan grada zato što se s njim ne slaže i zato što su ga izabrali samo predstavnici jedne političke opcije. Zakon o lokalnoj samoupravi daje nam dve opcije, da imamo Dan grada i gradsku slavu, upravo da bi razdvojli versko i građansko pitanje. Mi sada vezujemo te dve stvari i Episkop nam predlaže Dan grada. Ne sporim to, ali hajde da pitamo građane Zaječara, da se izjasne, da li žele da im Dan grada bude dan kada se pojavio lik Bogorodice u nekom podrumu. Ovakvim načinom odlučivanja, možemo da dođemo i do toga da Dan grada Zaječara bude 2. jun, vezan za 2. jun 2017. godine kada se Boško Ničić vratio na mesto gradonačelnika, odnosno kada je vaskrsao u fotelji gradonačelnika Zaječara. Imajte malo obzira prema građanima, to što imate skupštinsku većinu ne znači da možete da menjate šta god hoćete”, završio je Stojadinović.

Ničić je rekao da ne želi da troši novac na referendume i da postoje mnogo bitnija pitanja o kojim se građani mogu izjašnjavati putem referenduma.

Odbornik Uglješa Đuričković rekao je da je sasvim legitimno da Episkop kao predstavnik crkve da svoj predlog, ali i da moramo poštovati stare praznike i svetkovine.

“Veoma je bitno da podrobnije razmislimo o ovoj temi, da se uključi javnost, stručnjaci koji se bave istorijom. Moramo imati mnogo više predloga za Dan grada, pa da tek onda građani o tome odlučuju. Meni je ovakav način odlučivanja, po kome svaka nova vlast promeni gradske praznike prilično neozbiljan. Smatram da, ako možemo da potrošimo više od 100 miliona na sudske troškove, zbog toga što se ljudi iz gradske uprave ponašaju neodgovorno i ne slušaju struku, imamo para i za organizaciju referenduma na ovu temu. Dan grada trebalo bi da bude onaj za koji većinski deo stanovništva smatra pogodnim”, istakao je Đuričković.

Kako je Ničić tokom sednice naveo, sve je još na nivou inicijative i predloga, a tek na jesen će se doneti konačna odluka o ovom pitanju. Ipak, deluje da će ako vlast nameri da Dan grada bude baš 6. oktobar, on to na kraju zaista i postati. Da li će se građani nešto pitati, ostaje da vidimo.