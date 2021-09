Pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević posetio Zaječar

Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Bogićević, u okviru radne posete istočnoj Srbiji, sastao se sa gradonačelnikom Zaječara Boškom Ničićem.

Osim sa gradonačelnikom i njegovim saradnicima, u okviru posete Zaječaru Bogićević je razgovarao i sa predstavnicima poljoprivredne savetodavne stručne službe. Ovi razgovori su bitni, navodi Bogićević, da se saberu utisci sa terena, sada kada je u toku priprema novog budžeta za iduću godinu.

-Razgovarali smo o novim poslovima koje će prvenstveno službe imati, a normalno i o saradnji sa lokalnom samoupravom i o onome što možemo da popravimo zajednički u odnosu prema poljoprivrednim poizvođačima, ističe Bogićević i dodaje:

-To je ono i najbitnije što smo radili, poslednje tri-četiri godine, na toj saradnji između lokala, službi i svih ostalih činilaca. Mislim, što se tiče poljoprivrednih proizvođača, da je to sada mnogo bolje, kažem uvek može bolje, ali je mnogo bolje u smislu te informisanosti, edukacije poljoprivrednih proizvođača.

Zahvaljujući svemu tome što je urađeno prethodnih godina i što se radi sada, mišljenja je da će Zaječar, koji je važio za grad odakle ljudi odlaze, postati polako grad gde se ljudi vraćaju. Što se, kako navodi, već dešava i u Negotinu.

-Imam podatke da se dosta ljudi vraća i formira poljoprivredna gazdinstva. Tako će biti slučaj i sa Zaječarom, jer ima prostora, ima mogućnosti, imaju pomoć države, imaju pomoć struke i mislim da će to ljudi iskoristiti. Već polako i bojažljivo se vraćaju, ali mislim da nigde nema lepše od svoje zemlje, od svog grada. Pogotovo se dosta mladih vraća. Otvaraju se nova mlada poljoprivredna gazdinstva, navodi Bogićević.

S obzirom na to da su na području Zaječara više razvijeni voćarstvo i pčelarstvo, a stočni fond opada, Ministarstvo će u narednom periodu zajedno sa Vladom Republike Srbije, kroz razne mere nastojati da utiče na povećanje stočnog fonda na ovom području.

-Međutim tu ima jedan problem, tu mora da se radi 24 sata i to je najveći problem kod naših ljudi, što morate non-stop biti prisutni, smatra Bogićević i dodaje da se ipak, zajedničkim snagama, kad rade i Vlada i Ministarstvo i lokalne samouprave i svi instituti i službe, dolazi do rezultata.

-Izuzetna je saradnja Republike i sa Gradom Zaječarom i sa stručnom službom koju ćemo gledati da ojačamo i u kadrovskom smislu i u tehničkom smislu, jer kada je jaka služba i poljoprivrednici su zadovoljni, prvenstveno informisani i edukovani. I to je ono što je najbitnije. Najbitnije je znanje, jer kad u poljoprivredi pogrešite to se nažalost skupo plaća. Mislim da ti ljudi, koji slušaju struku i koji koriste te besplatne usluge poljoprivredne stručne službe, ne greše i da imaju dobru poljoprivredu proizvodnju, kaže Bogićević.

Ničić ističe odličnu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede.

-Ova saradnja je verovatno među najboljim saradnjama sa resorima u Vladi Republike Srbije, kaže Ničić i dodaje da je posebno važno to što postoji sinhronizacija u pružanju pomoći poljoprivrednicima od strane Republike i od strane Grada prilikom izdvajanja sredstava iz budžeta.

-Svake godine se trudimo da uvećamo sredstva za subvencionisanje upravo onoga što nije predviđeno kroz republičke programe, a bilo bi glupo duplirati. Naravno, odlično je to što ja zaista u mojoj pomoćnici Vesni Stanković i u ljudima iz Agro znanja imam tu vrstu pomoći da to što radimo, radimo pametno, radimo po najnovijim metodologijama, navodi Ničić i dodaje:

-Mi smo dugo tražili model kako da pametno iskoristimo sredstva, a ne da sredstva koja se izdvoje uludo bacimo, i mislim da smo taj model pronašli.

Ipak, da bi se vratili mladi, mora se, kaže, obnoviti infrastruktura, te će grad Zaječar u narednom periodu raditi na tome što je već započeto, obnovi puteva i posebno seoskih ulica.

Ničić podseća i da je program, koji je sada usvojila i Republika, koji se odnosi na kupovinu seoskih kuća mladim bračnim parovima, program koji je pre tri godine počeo u Zaječaru.

-Mi to nastavljamo da dajemo, isti taj iznos koji daje sada i Republika. Mi smo utvrdili sumu od oko 10.000 evra. To je Zaječar započeo i lepo je što je to prihvaćeno i što se to proširilo sad na čitavu Republiku, kaže Ničić i dodaje:

-Ima mladih ljudi koji žele da se vrate, sada ih treba ubediti, ali nije samo da živiš na selu, treba raditi na selu. Shvatiti da od rada na selu može da se živi mnogo bolje nego od rada u nekoj fabrici u gradu. To je tvoja fabrika, u njoj možeš da budeš i gazda i da upravljaš i da vrlo lepo živiš, ali selo traži zaista rad i to 24 sata. Mladi ljudi to mogu.

Najavljuje i da će se pored ulaganja u voćarsku proizvodnju u narednom periodu u saradnji sa stručnim službama, raditi i na unapređenju gajenja povrtarskih kultura.

-Da malo više posvetimo pažnju ovom delu koji je uz Timok i koji nas hrani već decenijama, i grad Zaječar, ali i širu okolinu. Treba se obezbediti da imaju i finalizaciju tih proizvoda. Ja pričam već sigurno 15 godina, ali još uvek ne pronalazimo adekvatnog investitora koji bi uložio u fabriku za konzerviranje upravo tih proizvoda. Ne samo za preradu paprike, graška, boranije i svega ostalog. To ne mora da bude ne znam koliko veliki pogon, dovoljno je i za domaću potrošnju ovde u Srbiji.

Govoreći o stočarskoj proizvodnji, Ničić je podsetio da je ovaj region imao nesreću koja ga je zadesila zbog samog geografskog položaja i migracije divljih životinja koje su donele svinjsku kugu, da se uzgoj svinja desetkuje. Zbog čega, kako navodi, i na vašaru u Zaječaru, koji sutra počinje, neće biti stočne pijace. U narednom periodu se, ističe, mora raditi na obnavi stočnog fonda.

Poseti Bogićevića i njegovih saradnika Zaječaru prethodila je radna poseta Negotinu, dok će nakon timočke prestonice, zamenik ministra poljoprivrede obići i Boljevac.

Portal Zaječar Online za ovaj događaj nije dobio poziv.

izvor: zajecar.info