Pomera se mala matura, produžetak školske godine i za maturante

Zbog produženja školske godine za učenike osnovnih i srednjih škola za tri dana, biće pomereno i polaganje završnog ispita, odnosno male mature, koju će učenici osmog razreda imati 27, 28. i 29. juna, saznaje Danas u Ministarstvu prosvete.

Kako nam je rečeno, ranije utvrđeni datumi probne male mature se neće menjati, pa će je osmaci polagati 25. i 26. marta.

Što se tiče datuma polaganja prijemnih ispita za upis u specijalizovane srednje škole, oni se takođe neće menjati.

Prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita biće od 4. do 8. aprila, i to: od ponedeljka 4. aprila do četvrtka 7. aprila elektronskim putem preko portala Moja srednja škola; u četvrtak 7. aprila i petak 8. aprila neposredno u srednjim školama koje organizuju i sprovode prijemne ispite ili koje upisuju učenike u odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima.

Prijemni ispiti za upis učenika u srednje škole za školsku 2022/2023. godinu biće organizovani u periodu od 13. do 22. maja za upis u bilingavla odeljenja, baletske, muzičke škole, odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, fiziku, računarstvo i informatiku, scensku i audio-vizuelnu umetnost, geografiju i istoriju, biologiju i hemiju, filološke nauke, umetničke škole likovne oblasti i obrazovne profile u oblasti umetnosti.

Prijem sportske dokumentacije za kandidate za upis u odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za sport održaće se u subotu, 21. maja i ponedeljak, 23. maja, predviđeno je školskim kalendarom.

Podsetimo, zbog trodnevnog produžetka jesenjeg raspusta u prvom polugodištu, kao i zbog najnovije odluke da za škole osim 14, 15. i 16. februara budu neradni i 17. i 18. februar, školska godina je produžena za tri dana i umesto do 21. juna trajaće do 24. juna.

U Ministarstvu prosvete za Danas navode da se produženje školske godine za tri dana odnosi na maturante, koji sa nastavom završavaju ranije od ostalih učenika.

Tako se za učenike osmog razreda drugo polugodište završava 10. juna, za učenike IV razreda gimnazije 27. maja, a za đake III razreda trogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjih srednjih stručnih škola 3. juna.

U kalendar obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola biće uneti i datumi probe državne mature, koja će biti od 5. do 7. aprila.

