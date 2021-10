Policajac iz Zaječara pokušao da smesti kolegama uz pomoć ozvučenog dilera

Policijske uprave u Boru i Zaječaru poslednjih dana trese nezapamćen skandal koji je navodno izrežirao policijski inspektor iz unutrašnje kontrole iz PU Zaječar Željko Sokić. On je, kako portal Nova.rs saznaje od dobro obaveštenog izvora, pokušao da iskompromituje dvojicu kolega iz Bora, i to uz pomoć lokalnog dilera Ivana C., dobro poznatog tamošnjoj policiji.

Kako saznaje portal Nova.rs, Sokić je navodno naterao svog „saradnika“ Ivana C. da pozove na sastanak dvojicu inspektora iz Bora i pokuša da ih navede na priču o nabavci narkotika.

„Specijalno za tu priliku, saradnik je bio ozvučen prislušnim uređajem, inače jako skupim. Plan je međutim, od starta bio osuđen na propast, jer je obojici inspektora koji su bili meta, susret i razgovor koji je inicirao Ivan C. bio od početka sumnjiv. Odlučili su da ga pretresu i ubrzo našli skriveni uređaj koji su zaplenili. On je o svemu obavestio Sokića, da bi ubrzo dobio poziv da se javi u PU Zaječar“, kazao je naš dobro obavešten sagovornik.

Da je po sredi bio plan u režiji inspektora Sokića, potvrdio je i njegov saradnik Ivan C. koji je do detalja ispričao kako je dobio zadatak i zašto je ozvučen išao na sastanak sa dvojicom inspektora iz Bora. O tome je sačinjena i službena beleška u koju je portal Nova.rs imao uvid.

„Posebno je zanimljivo što je kontakt osoba između Ivana C. i inspektora Sokića bio bivši inspektor za narkotike Darko Bogdanović, koji je zbog loših rezultata rada udaljen sa tog mesta. Upravo je on Ivana C. odvezao u Zaječar, što je i on sam naveo u iskazu na službenoj belešci“, dodaje naš sagovornik.

Kako saznajemo, o ovom događaju obavešteno je i nadležno tužilaštvo koje će ispitati sve okolnosti o tome zašto je policijski doušnik uopšte dobio nalog da s prislušnim uređajem ode na sastanak sa dvojicom inspektora, a koji su takođe zbog svega podneli odgovarajuće prijave.

Izvor: nova.rs