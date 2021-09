Pokrenuta online peticija za pomoć Zaječarcu Darku Janikoviću

Pokrenuta je online peticija za pomoć našem sugrađaninu, Darku Janikoviću, koji usled teške finansijske situacije nema krov nad glavom, kao ni sredstva za egzistencijalne potrebe.

Naš sugrađanin, Darko Janiković, nalazi se u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Još kao dete, sticajem nepovoljnih životnih okolnosti, ostao je bez krova nad glavom i bez sredstava za egzistencijalne potrebe. Od tada živi od osećaja empatije koji izaziva u drugim ljudima. Živi u teškim uslovima, a povremeno radi pomoćne poslove u ugostiteljskim objektima, što mu nije ni približno dovoljno prihoda za osnovne životne potrebe.

S obzirom na to da je Darko jedna od omiljenih ličnosti u Zaječaru i da je uvek nasmejan, vedrog duha i spreman da nesebično pomogne drugim ljudima, predlog je da mu Opština Zaječar pomogne da dobije krov nad glavom koji će najzad moći da nazove svojim domom, kao i određena sredstva za život na mesečnom nivou, ili stalno zaposlenje, jer on to zaslužuje.

Online peticija nalazi se na sledećem linku:

https://www.peticije.online/pomoc_nasem_sugradjaninu_darku_janikovic fbclid=IwAR0YcVAz5LUNNGMX0U2V5fLk788povuQonqKAQWxlgHlW0GqlCyB29j8bWY