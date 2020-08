Pojedine ulice u Zaječaru i nekoliko sela bez struje

Zbog radova na mreži u utorak 25. avgusta, bez napajanja električnom energijom ostaće korisnici u nekoliko zaječarskih ulica, kao i u pojednim zaječarskim selima.

Od 9 do 10 sati bez struje će biti stanovnici u Zaječaru: u Bledskoj ulici, Drinskoj, Riječkoj, delu Prespanske, u ulici IX srpske udarne brigade od br. 47 do br. 57 i u Požarevačkoj ulici od br. 26 do br. 39.

Od 8:30 do 9:30 sati struju neće imati meštani zaječarskih sela: Mali Izvor, Selačka, Marinovac, Vrbica i zaseoci Čičkovac, Zmijanac i Stubal.