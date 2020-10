Počinje rad na predstavi “Antigona”, “Zoranovi dani” biće održani u Zaječaru

Na konferenciji za medije, koja je održana u zaječarskom pozorištu, bilo je reči o početku rada na predstavi “Antigona”, koja će biti koprodukcija Narodnog pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ iz Zaječara i Narodnog pozorišta “Priština”. Takođe, govorilo se i o “Danima Zorana Radmilovića”, koji bi trebalo da se održe od 16. do 23. oktobra 2020. u Zaječaru.

Direktor zaječarskog pozorišta Vladimir Đuričić podsetio je na Protokol o dugoročnoj saradnji dva pozorišta potpisan pre godinu dana na “Zoranovim danima”, čiji je rezultat uspešna koprodukcija zaječarskog i prištinskog pozoirišta i Dunavfesta „Žene iz Troje“ koja se okitila brojnim priznanjima na prestižnim festivalima u Srbiji. Ova predstava otvoriće 29. Festival „Dani Zorana Radmilovića“ u Zaječaru.

„Što se komada „Anigona“ tiče ova predstava će se uskoro raditi punim tempom i u njoj će učestvovati petoro zaječarskih glumaca i to ne u sporednim ulogama, već će za glavne uloge biti alternacije zaječarskih i prištinskih glumaca . Nadamo se da će i ova predstava biti pun pogodak naših pozorišta“, istakao je Đuričić.

Direktor Narodnog pozorišta “Priština” Predrag Radonjić je naglasio da je pozorište na čijem je čelu imalo brojne koprodukcije u predhodne dve godine, ali je saradnja sa zaječarskim pozorištem najuspešnija. Predstava „Žene iz Troje“ najuspešnija je i umetnički i komercijalno i festivalski , tako da su dvojica direktora sa radošću rešila da nastave uspešnu saradnju.

„Verujem da će “Antigona” biti jako uspešna, dobra predstava kojom će se ponositi i prištinsko i zaječarsko pozorište. Na ovaj način mi nastavljamo u najboljem smislu da razvijamo saradnju u okviru naših finansijskih, stvaralačkih i drugih kapaciteta koje posedujemo, kako bismo napravili najbolje što možemo“, istakao je Radonjić.

Reditelj predstave Nenad Todorović je rekao da je rad na predstavi počeo i da je na probama čitano nekoliko „Antigona”: Sofoklova, Žana Anuja, Bertolda Brehta i na kraju Janoša Glavackog. Kroz neku vrstu radioničarsko- dramaturškog procesa kroz koji su prošli, shvatili su da je čitava plejada komada različito tumačila istu antičku temu koja je jedan od nekoliko stubova evropske kulture.

„Antiratni motiv je jedan deo predstave, a drugi žena koja se buni u društvu ekstremnog muškog koncepta vladavine zakona i onoga što je božansko kao mera, što je za Antigonu najvažnije. Mi ćemo probati da kabaretskim tumačenjem nečega što je tradicionalno i sveto, a to je tragičko biće, suprotstavimo pijedestalu savremenog građanina, a to je robovanje društvu u kome živimo. U toj proceduri doći ćemo do toga da vidimo Antigonu kao heroinu u društvu u kome je sve postalo cirkuzantsko“, kaže reditelj Nenad Todorović.

Todorović dodaje da je osnovna ideja predstave vezana za Brehta, koji iz mitološke sfere komad prebacuje na teren političkog i kritikuje kapitalizam.

Što se „Dana Zorana Radmilovića“ tiče, direktor zaječarskog teatra je naglasio da za sada nema naznaka da će festival biti otkazan.

„Mi smo ga pripremili od 16. do 23. oktobra i nadamo se da će festivala biti, s obzirom na to da je već održano Sterijino pozorje, da se održava festival u Šapcu. Na našem festivalu biće izvedeno 8 predstava u glavnom programu i dve u pratećem. Na Festivalu malih pozorišnih formi , koji je festival u festivalu, učestvuje 5 divnih predstava, koje nisu samo monodrame. Ono što nas posebno raduje su promocije knjiga, izložba slika sestričine Zorana Radmilovića, Selene Vicković, predfestivalsko veče gde će se Adam Puslojić predstaviti kao književnik. U programu „Pesnici Zoranu Radmiloviću“ ispred nejgovog spomenika, glavna reć će biti data Banetu Milanoviću, značajnom srpskom pesniku. S obzirom da ove godine nismo bili u mogućnosti da organizujemo Antika fest, manji deo festivala biće izveden na “Zoranovim danima” – biće postavljena izložba slika sa ranijih festivala „Antika fest“, biće organizovan okrugli sto”, rekao je Đuričić.

Ovogodišnje “Zoranove dane”, otvoriće predstava „Žene iz Troje“, čija je zaječarska premijera bila na prošlogodišnjem „Antika festu“.

Izvor: Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ Zaječar