Počelo je leto! Slede visoke temperature i vremenske nepogode, u Zaječaru 32°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti veoma toplo, ponegde pljuskovi i nepogode sa gradom.

U Srbiji će danas biti toplo i sparno. Od sredine dana predviđeni su lokalni pljuskovi sa grljavinom, a ponegde i nepogode sa gradom i pojačanim vetrom. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15°C do 21°C, najviša dnevna od 30°C do 35°C.

U Zaječaru sunčano i toplo. Duvaće slab vetar, istočnog pravca. Najniža temperatura 18°C, a najviša dnevna temperatura oko 32°C.

Narednih dana veoma toplo vreme sa temperaturom, iznad proseka za ovaj period godine.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 21. jun 2021.

Biometeorološka situacija biće relativno nepovolјnaza za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima, reumatičarima i srčanim bolesnicima. Neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja.

AMSS: Promenljivi uslovi vožnje

Deo godine u kojem je obdanica najduža i početak leta vozačima donosi lakše i bezbednije uslove putovanja.

Međutim, danas ove dobre uslove za vožnju mogu poremetiti kiša i kratkotrajne nepogode, koja će doneti i nešto teže uslove u odnosu na prethodne dane, saopštio je Auto-moto savez Srbije. Metereolozi najavljuju moguće povremeno i jače kratkotrajne pljuskove, zbog kojih će kolovozi biti mokri, vidljivost smanjena, vetar povremeno jaka, a opasnost od odrona učestala, pa treba vozite sporije i opreznije.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije RS – dobijenim u 05.45 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima. Teretna vozila na izlazju iz Srbije čekaju po dva sata na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš i Kelebija.

AMSS skreće pažnju da su u toku radovi na brojnim deonicama puteva.

U istočnoj Srbiji radovi se odvijaju na putevima: Negotin – Zaječar, Zaječar – Кnjaževac, na deonici Golo Brdo – HE Đerdap I, kao i na putu Zaječar – Paraćin u zoni tunela „Grza“.

Počelo leto

Leto je počelo jutros u 5 sati i 32 minuta, a biće završeno se u sredu, 22. septembra 2021. u 21 sat i 21 minut. Istovremeno, za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje zima. U naredne dve godine leto će počinjati takođe 21. juna, dok će 2024. godine početak ovog godišnjeg doba biti 20. juna.