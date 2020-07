Počeli radovi na uređenju puta Brusnik-Tabakovac

Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Timok održavanje“ danas su započeli radove na uređenju puta Brusnik – Tabakovac, u dužini od oko šest kilometara.

Put je, prema rečima nadležnih, zatečen u jako lošem stanju, prenosi timokodrzavanje.rs.

„Na inicijativu nadležnih iz Mesne zajednice Tabakovac, koja je poslala dopis Javnom komunalnom preduzeću „Timok održavanje“ gde se navodi da je put u jako lošem stanju, izašli smo na teren i adekvatno reagovali. Radovi na krčenju puta od šiblja su započeti, a mašinom se pretvaraju u sečku. Radovi će biti završeni narednih dana“, rekao je Vice Lalić, pomoćnik direktora JКP „Timok održavanje“ i dodao:

„S obzirom na to da je vegetacija nabujala, postoje i druge mnogobrojne prijave, kako u gradu, tako i u drugim seoskim mesnim zajednicama na teritoriji grada Zaječara. Trudićemo se da odgovorimo na svaki problem, pa će do kraja nedelje biti uređen i put ka Grlištu, a do kraja meseca i putni pravac ka selu Selačka, kao i put Vražogrnac – Trnavac“.

Lalić je napomenuo da će se, u zavisnosti od vremenskih uslova, do kraja godine nastaviti sa uređenjem i ostalih putnih pravaca ka zaječarskim selima.

Izvor: timokodrzavanje.rs