Počela škola plivanja, od ove godine i akademija plivanja na gradskom bazenu

Na gradskom bazenu u Zaječaru danas je počela obuka prve grupe neplivača. Četrdesetak mališana će u narednih deset dana učiti osnove plivanja, a nakon obuke, svi polaznici će dobiti diplomu o završenoj Školi plivanja.

Prema rečima Marka Panića, plivačkog trenera sa licencom Plivačkog saveza Srbije i profesora fizičke kulture, zaječarski mališani su na prvom času obuke imali priliku da se pre svega “upoznaju” sa vodom, oslobode straha, a zatim i naučite prve pokrete u vodi.

“Novina je da ćemo ove godine koristiti rekvizite za plivanje, odnosno daske plutače. Deo bazena koji je metar i trideset biće izdeljen na četiri polja, a mališani podeljeni u četiri grupe. Najmlađi polaznik obuke ima četiri i po godine, dok najstariji ima 14. Prvi korak je upoznavanje mališana sa vodom, odnosno specifičnom sredinom, i to kvašenjem tela i lica, drugi korak je da deca koja ne mogu da dohvate dno bazena, sa svojim instruktorima rade vežbe pored same ivice bazena, dok drugi mališani rade plutanje i ostale druge vežbe. Kada govorimo o tome koji je najoptimalniji period kada dete treba da nauči da pliva, onda je to period od četiri do šest godina uzrasta”, rekao je Panić.

Osim obuke za neplivače, ove godine će biti organizovana i Akademija plivanja, namenjena svima koji žele da nauče nove ili usavrše već poznate tehnike. Časovi u okviru Akademije će biti organizovani u večernjim satima.

“Još jedan od ciljeva Akademije plivanja “Timok” je da “proizvede” nekoliko takmičara koja ćemo izvesti do kraja leta na neko od plivačkih takmičenja u Srbiji, a nama je najbliže takmičenje u Jagodini. Možda jednog dana sve ovo preraste u to da Zaječar ima jedan pravi plivački klub”, dodaje Panić.

Članarina za sve one koji žele da upišu Akademiju iznosi 2.000 dinara za deset časova, koji će biti organizovani od 19.00 do 20.00 i od 20.00 do 21.00 sat. Upis se vrši svakim radnim danom pre početka Akademije ili putem broja telefona 062/8322812.

Kako se navodi u Javnom komunalnom preduzeću „Timok održavanje“, cena Škole plivanja je 3.000 dinara, a zainteresovani roditelji decu mogu da prijave, za drugu grupu neplivača, na broj telefona 060/3851075.

