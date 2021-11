“Pobeda ZA naš grad dr Nenad Ristović“: Stanković mora da hitno bude smenjen sa mesta pomoćnika gradonačelnika

Povodom pravosnažne presude kojom je Milan Stanković, predsednik GO SNS u Zaječaru i pomoćnik gradonačelnika Grada Zaječara, osuđen zbog krivičnog dela nasilje u porodici, javno pozivamo gradonačelnika Grada Zaječara Boška Ničića, da pod hitno smeni Stankovića sa položaja pomoćnika gradonačelnika, kao što je obećao još 2019. godine, kada je izjavio da će do toga doći, ukoliko se Stankoviću dokaže krivica na sudu, saopštili su iz pokreta „Pobeda ZA naš grad – dr Nenad Ristović“.

“Sem toga, pozivamo i GO SNS-a da se jasno i javno izjasni u vezi sa ovim slučajem. Ukoliko do toga ne dođe, smatraćemo da i gradonačelnik Boško Ničić, koji je takođe i visoko pozicioniran član SNS-a, i GO SNS u Zaječaru ne samo da opravdavaju ovakva kriminalna ponašanja svojih stranačkih kolega, već ih podstiču i podržavaju. Još jednom podvlačimo da nasilje nikada ne sme biti opravdano, ma ko da ga čini!”, stoji u saopštenju.