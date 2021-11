PLS: Zlatibor odneo sva tri boda sa Kraljevice

Fudbaleri Timoka poraženi su u 16. kolu Prve lige Srbije od ekipe Zlatibora rezultatom 2:1 na domaćem terenu stadiona na Kraljevici.

Utakmica je počela vrlo tvrdo bez prilika na obe strane i čvrstim duelima na sredini terena. Tražili su domaći i penal nakon što je Stajković oboren u kaznenom prostoru, ali umesto kaznenog udarca, Stajković je dobio žuti karton za simuliranje. Ipak, na drugoj strani arbitar nije oklevao u 36. minutu, kada je obostrano povlačenje nakon izvedenog kornera okarakterisao kao prekršaj i pokazao na belu tačku. Van sebe su bili fudbaleri domaće ekipe, kao i ceo stručni štab nakon ove, malo je reći kontroverzne odluke. Loptu je namestio Luka Čumić i pogodio donji levi ugao golmana Jovanovića koji nije uspeo da zaustavi udarac iako je pogodio stranu. Do kraja poluvremena bez uzbuđenja, pa se na odmor otišlo vođstvom Zlatibora 1:0.

U nastavku odmah pritisak domaćih, koji su želeli što pre do izjednačenja. Pokušavali su izabranici Tomasa Vasova brojnim centaršutevima sa oba boka, nekoliko puta je po desnoj strani probijao Davidovič, ali nijedna lopta nije stizala do napadača Timoka. Odmah po ulasku na teren, u šesnaestercu gostiju oboren je iskusni Ivica Jovanović, ali je glavni arbitar samo odmahnuo rukom na opšti šok svih prisutnih na stadionu. Pet minuta kasnije, u 70. nakon jednog od brojnih ataka “Beli labudovi” su izgubili loptu i jako loše odgovorili na brzu tranziciju prošlogodišnjeg superligaša, koji kontrom u 3 poteza matira Jovanovića za velikih 2:0. Još jednom strelac je bio dvadesetogodišnji Čumić. Nije se Timok predavao, u 78. minutu ponovo je tražio jedanaesterac Jovanović, a u nastavku akcije izblokiran je u petercu Rošević. Nastavili su sa snažnim pritiskom domaći, a najviše problema pravile su dugačke lopte koje je u srce kaznenog prostora iz auta ubacivao Knežević. Baš posle jedne takve, u velikoj gužvi lopta stiže do Božovića koji uspeva da je nekako ugura u mrežu za 2:1 i nadu da do kraja ipak može Timok do boda. Pokušavali su zaista svim raspoloživim snagama “belo-plavi”, ali do kraja nisu uspeli da poravnaju rezultat, pa su sva tri boda otišla na zapad.

Mora se napomenuti da je ovu utakmicu Timok odigrao sasvim solidno, ali suđenje zaista nije bilo na nivou jedne prvoligaške utakmice i pored vrlo sumnjivog penala za goste, Timoku u najmanje dva navrata nije sviran kazneni udarac u prilično očiglednim situacijama. Pored toga, glavni arbitar je dozvoljavao gostima da se žargonski rečeno “valjaju” po travi nakon svakog malo jačeg duela u drugom delu meča i tako odugovlače i kradu vreme, da bi na kraju nadoknadio samo 5 minuta i u samoj nadoknadi ponovo dozvoljavao iste stvari.

Nakon 16. kola Timok ostaje na pretposlednjem mestu na tabeli sa 12 osvojenih bodova.

Naredni meč “Bele labudove” očekuje već u sredu kada će na Kraljevici gostovati Radnički iz Sremske Mitrovice.