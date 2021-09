PLS: Timok rutinski protiv novosadskog Kabela

Fudbaleri Timoka 1919 savladali su novosadski Kabel rezultatom 2:0 na domaćem terenu, u okviru 7. kola Prve lige Srbije.

Bio je Timok veliki favorit i pre samog početka meča protiv “fenjeraša”, a izabranici Vojkana Rajčića od prvog minuta su taj status nastojali i da potvrde. Već u 7. minutu meča posle dugo bačenog auta u kaznenom prostoru gostiju oboren je Rošević, pa je u odsustvu Dragićevića loptu na belu tačku namestio iskusni Ivica Jovanović. Na nesreću svih prisutnih na gradskom stadionu, golman Elestin čita Jovanovića i njegov udarac u donji levi ugao gola brani sjajnom paradom. Ipak, već u 15. minutu ništa nije mogao kada se posle još jednog ubacivanja iz auta lopta odbila do Davidovića koji glavom sa 5 metara smešta loptu u mrežu za 1:0. Mogli su gosti brzo do izjednačenja da nije bio raspoložen ponovo odlični golman Jovanović, a njegovu sjajnu intervenciju nagradio je drugim pogotkom Ivan Davidović u 38. minutu meča. Mogao je Timok i do trećeg gola u smiraj prvog dela, ali je Milenković pogodio prečku.

Nastavak igre doneo je malo ofanzivniji Kabel, ali ipak teško su gosti stizali do prilika. Uspeli su gosti da stignu i do pogotka na isteku sat vremena igre, ali je posle reakcije pomoćnika gol poništen zbog nedozvoljene pozicije u kojoj se našao Šljivančanin. Bilo je to pravo upozorenje za “Bele labudove” koji su stali na loptu i bez ikakvih problema priveli meč kraju.

Nakon 7 odigranih mečeva zaječarska ekipa je prikupila 10 bodova i nalazi se na 6. mestu na tabeli.

Sledeći izazov četu trenera Rajčića očekuje već u sredu, kada je na programu 8. runda takmičenja, kada će ukrstiti snage sa dvanaestoplasiranom ekipom Loznice na gostujućem terenu.