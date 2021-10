PLS: Timok poražen Žarkovu

Fudbaleri Timoka 1919 doživeli su novi neuspeh na gostovanjima u okviru 12. kola Prve lige Srbije od ekipe Žarkova rezultatom 2:1.

Nakon veoma dobre partije protiv prvoplasirane Inđije kada je Timok na domaćem terenu doživeo nesrećan poraz rezultatom 1:0, usledilo je još jedno bledo izdanje na gostovanju u Žarkovu i još jednom se pokazalo da “Beli labudovi” jednostavno nisu ista ekipa van svog stadiona.

Od samog starta meča krenuli su domaći snažno da pritiskaju poslednju liniju zaječarske ekipe sa željom da što pre stignu do vodećeg pogotka. Već u 11. minutu meča morao je ozbiljno da se pomuči golman Jovanović, koji je sjajno odbranio vrlo snažan udarac sa dvadesetak metara, na odbijenu loptu je natrčao napadač i kapiten Žarkova, Saša Manić, koji je imao praznu mrežu ispred sebe, ali je posle kontakta sa Mitrovićem završio na zemlji uz velike proteste sa klupe domaćih, ali sudija Miroslav Matić je samo odmahnuo rukom. U nastavku akcije pokušao je Milić sa ivice kaznenog prostora, ali njegov udarac završio je preko prečke. Nedugo zatim, tražili su ponovo kazneni udarac domaći kada je nakon centaršuta sa leve strane lopta blizu ruke pogodila Uroša Nikolića, ali još jednom je Matić ostao nem. Na novu veliku šansu čekali su domaći do 33. minuta kada je sjajnu loptu dobio desnokrilni napadač Damjan Gojkov, koji je pobegao odbrani i sa desne strane uputio prizemnu loptu u šesnaesterac na koju je naleteo mladi Mateja Žujić, a golman Jovanović neverovatnom intervencijom sačuvao svoju mrežu. Timok u prvom delu igre nije stvorio ni polupriliku i samo zahvaljujući novoj sjajnoj partiji svog golmana na semaforu je stajalo 0:0.

U drugom delu ništa se značajnije nije promenilo, pa su fudbaleri Žarkova nastavili sa žestokim napadima i opsadom Jovanovićevog gola u potrazi za vodeđim pogotkom koji je izostao u prvih 45 minuta igre. I on je došao u 56. minutu, kada je korner sa desne strane izveo devetnaestogodišnji levi bek Ognjen Obradov, pogodio je na prvoj stativi štopera Milana Delevića, koji je loptu odlično zahvatio glavom i pogodio suprotan ugao golmana Jovanovića za mora se priznati apsolutno zasluženo vođstvo domaćina. Već po polasku sa centra i napada Timoka, sevnuo je kontranapad beogradske ekipe, vukao je dugo loptu Žuvić i prosledio je do kapitena Manića, koji je jako loše zahvatio loptu, ali mu se nakon još lošijeg “čišćenja” Rudića ona vraća, a on je odlaže do Gojkova čiji udarac iz kaznenog prostora paradom zaustavlja čuvar mreže Timoka. A onda, potpuni pad koncentracije Rajčićeve ekipe. Gojkov iz kornera kratko odigrava za Milića, koji prima loptu potpuno sam na rubu šesnaesterca i zaista prelepim udarcem u 60. minutu meča “ubija pauka” u rašljama golmana Jovanovića. Drugo kolo zaredom Timok prima zaista jedan prelep gol posle udaraca kakve ni dva golmana ne mogu da odbrane. Pao je potpuno Timok u igri i samo 5 minuta kasnije mogao da primi i treći gol, ali je praznu mrežu istrčalog golmana Jovanovića pokrio štoper Aleksandar Mitrović i sprečio treći pogodak u samo 9 minuta. Tek nakon ove situacije počeli su gosti da igraju, mogli i nakon kornera Marka Milenkovića da smanje prednost preko Mitrovića koji je sa 5 metara poslao loptu glavom malo pored leve stative. Četiri minuta kasnije izborili su izabranici Vojkana Rajčića slobodan udarac na samoj ivici kaznenog prostora, loptu je uzeo levonogi Igor Pantić koji je zamenio Stajkovića i iznenadio dvadesetogodišnjeg golmana Žarkova, Luku Krstovića, koji je u ovoj situaciji platio danak neiskustvu. Uneo je živost u igru Timoka Pantić, koji je pokušavao centaršutevima da pogodio nekog u šesnaestercu i baš posle njegovog ubacivanja lopta se odbila do Miloša Roševića, koji nažalost “levicom” šalje loptu pored leve stative. Bila je to ujedno i poslednja šansa na meču, u kom je Timok i pored dosta blede partije na kraju imao šansu da dođe do boda, iako je domaćin po svemu prikazanom bez upitnika zaslužio sva tri boda.

Nakon 12. runde pala je zaječarska ekipa na 13. mesto na tabeli i moraće brzo da pronađe način za izlazak iz krize, pošto je doživela tri vezana poraza, a za pobedu ne zna već punih 5 kola, od trijumfa nad Kabelom u 7. kolu. Treba pomenuti da “Belim labudovima” nije išao na ruku ni raspored u ovom periodu, gde su igrali čak protiv 3 prošlogodišnja superligaša (Rad, Javor i Inđija), a u narednoj rundi ih očekuje još jedan, ekipa Mačve. Tek nakon toga imaće na papiru nešto lakše mečeve, pa valja očekivati da će u narednih par kola uspeti da se vrate u središnji deo tabele.

Utakmica protiv Mačve zakazana je za subotu, 16. oktobar, sa početkom od 15 sati na stadionu pod Kraljevicom, gde je Timok osvojio 8 od ukupnih 11 bodova koje ima na svom kontu i jasno je da će do kraja šampionata morati da osvaja bodove i na strani, kako ne bi morao da se bori za opstanak.