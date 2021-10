PLS: Grafičar naneo Timoku peti uzastopni poraz

Fudbaleri Timoka 1919, koji su na startu prvenstva delovali kao jedno od prijatnijih iznenađenja šampionata, doživeli su peti uzastopni poraz od beogradske ekipe Grafičara rezultatom 2:0, u okviru 14. kola Prve lige Srbije i tako pali na pretposlednje mesto na tabeli.

Nikako da se konsoliduje zaječarska ekipa, koja je nakon 3 vezana duela sa prošlogodišnjim superligašima potpuno ispala iz forme i ušla u crnu seriju koja traje već 7 kola, koliko Timok ne zna za trijumf.

Sve je za “Bele labudove” krenulo po zlu u 8. kolu, odigranom 22. septembra kada je na domaćem terenu slavila Loznica rezultatom 2:0. Naredni meč odigran je pod Kraljevicom u sjajnoj atmosferi koji su pravili navijači kako domaćih, tako gostujućeg Rada i tada je ekipa, sada već bivšeg trenera Vojkana Rajčića, prikazala odličnu igru, veći deo meča čak i dominirala protiv jačeg protivnika na papiru, ali na kraju morala da se zadovolji samo bodom. Pored ispuštene prilike za trijumf, delovalo je tada da Timok ima igru i neće biti razloga za brigu, jer je držao komotnu 10. poziciju na tabeli. A onda, potpuni sunovrat, redom porazi od Javora, Inđije, Žarkova, Mačve i na kraju Grafičara, sve to uz samo 2 postignuta pogotka na 7 mečeva! Ceh je platio trener Vojkan Rajčić, koji je ekipu uveo u Prvu ligu, zamenio ga je Tomas Vasov, ali za sada u 2 odigrana meča sa njim za kormilom, nije došlo do napretka.

Što se tiče same utakmice protiv Grafičara, koji je filijala Crvene zvezde, pokazala je u kom se stanju trenutno nalazi zaječarska ekipa. Grafičar je meč počeo sa čak 10 “bonus igrača” (do 21. godine starosti) i sa tako mladim sastavom uspeo da, može se reći čak i rutinski, dođe do trijumfa.

Na pomoćnom terenu stadiona “Rajko Mitić” bolje su počeli domaći koji već u 16. minutu dolaze do prve velike prilike preko Jovana Mituljikića, čiji udarac u situaciji 1 na 1 nogom brani Aca Jovanović. Nije se dugo čekalo na novu šansu, Mituljikić je u 25. minutu “ubacio” žeton, “provozao” odbranu gostiju, lopta je potom stigla do Radulovića koji je sa 8 metara zakucava u mrežu Jovanovića za 1:0. Kao i mnogo puta do sada, “Beli labudovi” nakon prvog primljenog pogotka pokazuju veliki pad koncentracije i već u 30. minutu nakon gužve u šesnaestercu posle izvedenog kornera, lopta stiže do Mituljikića koji je bio usamljen na petercu i nije mu bilo teško da smesti loptu u mrežu. Mora se priznati da je ovom prilikom strelac pogotka možda bio i u nedozvoljenom položaju, ali je zastavica pomoćnika ostala spuštena. Do kraja poluvremena bez većih uzbuđenja, pa se na odmor otišlo rezultatom 2:0 za domaće.

U nastavku meča nešto kvalitetnije izadnje Timoka, ali ipak nedovoljno da se u meč unese bilo kakva neizvesnost. Ipak, prvu priliku za gol ponovo imaju domaći Nikole Mituljikića, koji u 60. minutu glavom sa 7 metara šalje loptu iznad prečke. Na prvu izgledniju šansu gosti su čekali skoro 80 minuta, Pantić je pronašao Roševića koji divnim prijemom lopte izbacuje rivala, a onda slabijom levom nogom loptu šalje preko prečke sa 14 metara. Pokušao je nakon toga i Nenad Kačar sa ivice kaznenog prostora, ali je njegov šut završio malo pored leve stative golmana Grafičara. Mogao je domaćin nakon kontre u 81. minutu i do trećeg gola, Babić je izašao sam ispred golmana Jovanovića, koji je ovom prilikom sprečio potpuni potop svoje ekipe. Ušao je u međuvremenu na teren i Nigerijac Kingsli, probao sa skoro identične pozicije kao Kačar, ali je i njegov šut prozujao pored stative, pa tako “Beli labudovi” već 200 minuta ne znaju za pogodak.

Samopouzdanje ekipe je jasno poljuljano i ona ne liči na tim koji je pre samo 4 kola propisno namučio lidera Inđiju i naterao trenera najvećeg favorita za povratak u elitu da se propisno oznoji pored svoje klupe.

Šok terapija sa promenom šefa struke za sada nije dala rezultat, a deluje da zaječarskoj ekipi što pre treba trijumf kako bi zaustavio kola koja su velikom brzinom krenula nizbrdo.

Timok je ekipa koja se nalazi u najlošijoj formi u čitavoj ligi, jedino je beogradski IMT u sličnoj “minus fazi” sa 1 osvojenim bodom u prethodnih 5 duela. Na sve to, javljaju se i problemi sa realizacijom, što je na startu prvenstva bio najveći adut zaječarske ekipe, koja je bila čak i vodeći napad lige.

Prava prilika za prekid ove zaista košmarne serije rezultata stiže za vikend, kada pod Kraljevicu dolazi Bačka, koja se definisala kao jedan od najtvrđih sastava u ligi sa gol razlikom 7:13 u dosadašnjih 14 kola. Svakako, tim od koga se izabranici Tomasa Vasova ne smeju plašiti, ali već sada imperativ pobede u ovakvim mečevima se jasno nameće ukoliko Timok želi da zadrži prvoligaški status.

Meč je zakazan za nedelju, 31. oktobar na gradskom stadionu na Kraljevici.