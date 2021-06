Plan imunizacije od 1. do 4. juna, dostupne Pfizer i Sinopharm vakcine

ZZJZ “Timok” Zaječar objavio je plan vakcinacije protiv korona virusa za period od 1. do 4. juna, vakcinama Pfeizer i Sinopharm.

Zainteresovani građani koji još uvek nisu primili vakcinu, a to žele da učine, mogu se vakcinisati svakog dana u periodu od 1. do 4. juna u Domu zdravlja. Za građane koji žele da prime “Sinopharm” vakcinu, a nisu se prijavili za imunizaciju, rezervisan je period od 08h do 16h, a oni koji su se opredelili za vakcinu kompanije Pfizer, treba da dođu između 16h i 20h.

Do sada je 35.497 građana Zaječara primilo (“Fajzer”, “Sinofarm”, “Sputnjik V” i “AstraZeneka”) vakcinu od čega je 19.733 (43,8 punoletne populacije) primilo prvu vakcinu, a 15.764 (35% od punoletne populacije) je revakcinisano, saopštio je gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić i pozvao i mlađe građane da se vakcinišu što pre, kako bi došlo do stvaranja kolektivnog imuniteta na virus.