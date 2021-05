Plan imunizacije bez zakazivanja u Knjaževcu od 10. do 13. maja

10. maja 2021. Dom kulture Кnjaževac – ( Sinofarm ) od 8 do 11 sati, ( Pfizer ) od 11 do 14 sati i ( Sputnik ) od 14 do 15 sati vakcinacija nezakazanih građana.

11. maja 2021. Dom kulture Кnjaževac – ( Sinofarm ) od 8 do 11 sati, ( Pfizer ) od 11 do 14 sati i ( Sputnik ) od 14 do 15 sati vakcinacija nezakazanih građana.

12. maja 2021. Dom kulture Кnjaževac – ( Sinofarm ) od 8 do 11 sati, ( Pfizer ) od 11 do 14 sati i ( Sputnik ) od 14 do 15 sati vakcinacija nezakazanih građana.