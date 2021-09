PITALI SMO MLADE: Koliki treba da bude minimalac u Srbiji?

Život u Srbiji je težak, a ovoj činjenici mogu protivrečiti samo oni malobroji. Zaječar, kao i svi manji gradovi i sela u Srbiji, jedva ,,stoji na nogama”. Nezaposlenost je najveći problem, a oni koji i dobiju posao često rade prekovremeno i na kraju meseca, ako su sreće da na vreme dobiju platu, na račune im legne minimalac.

Članovi Socijalno-ekonomskog saveta (SES), poslodavci, sindikati i predstavnici Vlade Srbije juče su postigli konačan dogovor kada je u pitanju povećanje minimalne mesečne zarade koja je planirana da stupi na snagu početkom 2022. godine.

Podsećamo da je 2011. godine minimalac bio 15.700 dinara, da je danas već oko 32.000 dinara, i da država namerava da sledeće godine taj iznos podigne iznad 35.000 dinara, što je mnogo više nego 2011. godine.

O tome kolika je najoptimalnija minimalna cena rada ovog puta razgovarali smo sa mladim ljudima koji su nezadovoljni činjenicom da je nemoguće osamostaliti se i planirati porodicu sa platom od tridesetak hiljada.

,,Pa iz ugla radnika treba biti 39.000, ali iz ugla poslodavca to je preveliki skok plate i zbog nedostatka novca bi mali privatnici morali da otpuštaju radnike, jer nije to da poslodavac daje samo 9000 više radniku, nego i porezi na to rastu. Znači, za svakog radnika još po 100e treba da izdvoje, a pitanje je da li oni imaju toliko para”, bilo je mišljenje jedne mladne prosvetne radnice koja je pokušala da razume i radnike i poslodavce, iako i ona sama radi po minimalnoj ceni rada.

Jedan mladi bračni par, koji je odlučio da živi, radi i stvara u Zaječaru, vidno je razočaran. Oni smatraju da iako oboje rade, nemaju mogućnosti da još uvek osnuju porodicu.

,,Minimalna zarada u Srbiji treba da iznosi oko 40.000 iz razloga što potrošačka korpa i troškovi (struja,voda, kanalizacija, čišćenje zgrade,info stan) na mesečnom nivou iznosi malo manje nego sadašnji minimalac”, bila je jasna Dejana.

,,Minimalna zarada treba da iznosi oko 50.000. Troškovi su mnogo veći nego minimalac. U troškove ubrajam i registraciju, telefon, gorivo mesečno…”, dodao je Aleksandar.

Mnogi građani nabrajali su šta je sve potrebno za jedan normalan i skroman život. Naglašavali su da normalan život ne podrazumeva samo hranu i obezbeđen životni prostor, već i mogućnost pružanja obrazovanja i lepog detinjstva naše omladine.

,,Mislim da bi minimalna zarada trebala biti 45.000 dinara. Smatram da je ta cifra odgovarajuća shodno trenutnim cenama, uobičajnih namirnica i potrepština koje su bitne za svako domaćinstvo.

Još bih hteo da dodam, uprkos tome što se tvrdi da se povećanjem minimalne zarade poboljšao životni standard prosečnog potrošača, to nije tako. Kao i ta zarada, skočile su i sve cene, polako ali sigurno, za nekih 20 do 30%, a da ne pominjem akcize na benzin, cigarete…”, dodao je mladić koji ističe da se on lično ne ubraja u građane koji rade po minimalnoj ceni rada ali poznaje veliki broj ljudi koji sa sadašnjim platama samo preživljava.

,,Minimalna zarada u Srbiji bi trebalo da bude 50 hiljada dinara. Ako uzmemo u obzir cene namirnica, garderobe, sredstava za ličnu higijenu, goriva i slično, zarada bi trebalo da bude znatno viša u odnosu na onu koja je trenutno sada. Trenutno u Srbiji od minimalne plate za mesec dana mogu da se pokriju troškovi komunalija i hrane, sve ostalo je pod znakom pitanja, što dovodi do zaključka da se u Srbiji od minimalne plate može preživeti, ali ne i živeti kako bi trebalo”, izjavila je jedna studentkinja.

,,Treba biti 60.000 minimum da bi moglo da se živi normlano, a ne da se preživljava od danas do sutra. Dok platis račune i hranu, šta ti ostane? Nista!”, zaključila je za naš portal mlada trudnica.

Kolika će biti minimalna cena rada sledeće godine, hoćemo li živeti bolje i da li će nas zapahnuti novi rast cena, pokazaće period koji je ispred nas.