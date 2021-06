Pakleni dan na istoku Srbije! U Zaječaru oko 37°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da je na snazi narandžasti meteoalarm, i u celoj zemlji biće veoma toplo.

U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, a na snazi je i narandžasti meteoalarm. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 16°C do 25°C, a najviša dnevna od 35°C do 38°C. Prema podacima RHMZ-a, najtoplije će biti u Loznici, Kragujevcu, Negotinu i Kraljevu gde će temperatura dostizati do 38°C, dok se u Beogradu očekuje 37°C.

U Zaječaru sunčano, sparno i toplo. Duvaće slab vetar, jugozapadnog pravca. Najniža temperatura 20°C, a najviša dnevna temperatura oko 37°C.

Do petka, 25. juna 2021. godine, na području Srbije veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35°C do 38°C, a u četvrtak lokalno i do 40°C. Od subote do ponedeljka, od 26. do 28. juna, osveženje, a zatim ponovo veoma toplo.

Biometeorološka prognoza za sredu 23. jun 2021.

Očekuje se relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Izvestan oprez se savetuje osobama sa obolјenjima srca. Glavobolјa i osećaj malaksalosti su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje i oprez u saobraćaju.

AMSS: Vozači, izbegavajte najtopliji deo dana!

Na početku leta u zemlji se očekuju pravi tropski dani s visokim temperaturama, pa AMSS za vozače ima nekoliko saveta. Pored preporuke da se za putovanje izbegava najtopliji deo dana, Auto-moto savez Srbije savetuje vozače da prekontrolišu vozilo, da imaju dovoljno tečnosti za sve putnike, i da imaju u vidu da može doći do dužeg čekanja na granici.

Prema informacijama JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične, dužih zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji. Na teretnim terminalima vozila na izlazu iz zemlje kod Šida čekaju čeiri sata, na Batrovcima i Kelebiji dva, a na Horgošu 60 minuta.

AMSS skreće pažnju da su u toku radovi na brojnim deonicama puteva.

U istočnoj Srbiji radovi se odvijaju na putevima: Negotin – Zaječar, Zaječar – Кnjaževac, na deonici Golo Brdo – HE Đerdap I, kao i na putu Zaječar – Paraćin u zoni tunela „Grza“.