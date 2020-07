Otvoreno pismo 350 lekara: Situacija katastrofalna, tražimo novi Krizni štab

Grupa od oko 350 lekara okupljenih u neformalnoj grupi „Ujedinjeni protiv kovida“ u otvorenom pismu upućenom Vladi Srbije i ostalim nadležnim institucijama oštro se ogradila od republičkog Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19 i zatražila njegovu smenu, navodeći da se Srbija našla u javno-zdravstvenoj katastrofi.

Lekari koji su svojim potpisima stali iza otvorenog pisma zahtevaju i da se formira novi Krizni štab, da se istraže navodi o zataškavanju podataka, kao i da se „stane na put zastrašivanju i politizaciji koji narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika“.

Kao lekari koji su položili zakletvu u kojoj, između ostalog, piše „održavaću svim silama čast i plemenite tradicije lekarskog zvanja“, potpisnici proglasa smatraju da im je „moralna i profesionalna obaveza da ukažu na ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze“.

„Naša ljudska i profesionalna reakcija na stvarnost sa kojom se medicinski radnici svakodnevno susreću u svom radu dovela je do ove inicijative“, navela je ova grupa lekara.

Kako su istakli, tehnički organizatori su prvi potpisnici proglasa. „Ne postoje formalni organizatori mimo potpisnika proglasa, i on pripada svima nama“, naglasili su inicijatori, dodajući da inicijativa ostaje otvorena za sve lekare koji svojim potpisima žele da pruže podršku nastojanju da se vrati poverenje građana u zdravstveni sistem Srbije.

Otvoreno pismo koje je dosad potpisalo više od 350 lekara iz zdravstvenih ustanova širom Srbije prenosimo u celosti:

„Mi, dole potpisani medicinski radnici Republike Srbije, odlučujemo se na javno istupanje jer ne vidimo drugo rešenje za javno-zdravstvenu katastrofu u kojoj se naša država nalazi. Ne samo Hipokratova zakletva, već i opšta etika nalaže da ukažemo na probleme koji su zdravstvene radnike doveli u ovu situaciju i otežavaju im dalji rad. U interesu je javnosti da se ovi problemi istraže, odgovorni pojedinci i institucije procesuiraju i naprave koraci ka zdravstvenom sistemu bez straha i prevage politike nad stručnošću.

Potpuno popuštanje protivepidemijskih mera u predizbornom periodu (mitinzi, utakmice, turniri, proslave i sl.) dovelo je do gubitka kontrole nad epidemiološkom situacijom i to se nikako ne može opravdati stručnim motivima. Konfuzija povodom broja obolelih i preminulih je izazvana neslaganjem sa statističkim i epidemiološkim očekivanjima, saznanjima iz svakodnevnog rada, te kontradiktornim izjavama u javnosti. Sve to je ozbiljno uzdrmalo zdravstveni sistem i narušilo poverenje i građana i zdravstvenih radnika u isti. Iz tog razloga želimo da se oštro ogradimo od republičkog Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19.

Tražimo:

– Da se javnosti objasni nadležnost nad bazom iza COVID portala.

– Da se organizuje postupak pouzdanog utvrđivanja broja zaraženih, obolelih i umrlih od kovida-19, kako u opštoj populaciji, tako i među zdravstvenim radnicima.

– Nezavisnu istragu; ukoliko se utvrdi da su podaci bili namerno zataškavani, za odgovorne koji su u tome svesno i namerno učestvovali treba tražiti profesionalnu, a i svaku drugu odgovornost.

– Da odgovornost za nastalu štetu preuzme Krizni štab u celini.

– Da se formira novi Krizni štab koji bi činili eksperti sa dokazanim stručnim i moralnim kvalitetima. Javnosti i novim članovima bi pod hitno trebalo razjasniti uzroke neuspeha trenutnog Kriznog štaba.

– Da se stane na put zastrašivanju i politizaciji koji i inače, a naročito u epidemiji, ometaju dobru praksu i narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika.

Pozivamo vlasti da brzo reaguju, u skladu sa teškom trenutnom situacijom. Pozivamo građane da poštuju epidemiološke preporuke uprkos njihovom kasnom dolasku. Pozivamo kolege da stanu uz nas, jer jedini način da pobedimo strah koji vlada u zdravstvu je da svi stanemo zajedno.

Samo zajedno možemo pomoći jedni drugima. Samo zajedno možemo pomoći građanima Republike Srbije u ovoj borbi. Borba protiv kovida je zajednička borba. Ujedinjeni protiv kovida“

izvor: n1info.com