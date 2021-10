Otvorena izložba slika Veljka Mihajlovića, slikara „Ateljea 212″

Posetioci zaječarskog pozorišta imali su priliku da na 212. samostalnoj izložbi Veljka Mihajlovića vide kolaže sa glumcima iz predstava „Ateljea 212″, među kojima se nalazi i Zoran Radmilović. Izložba je otvorena u okviru pratećeg programa 30. Zoranovih dana, a autor se ovom prilikom našalio da on nije slikar „Ateljea 212″, nego stalni član bifea „Ateljea”.

„Pre dve godine kada se približavala moja 212. samostalna izložba mislio sam da je primereno da tu izložbu priredim u Ateljeu 212, pa je onda bilo normalno da napravim nešto što ima veze sa Ateljeom. To su scene iz predstava koje sam ja gledao ili učestvovao u njima”, rekao je Veljko Mihajlović, autor izložbe.

O Mihajloviću i njegovom radu na otvaranju su govorili njegovi prijatelji i „kolege iz bifea Ateljea 212″, Milan Caci Mihailović i Aljoša Vučković.

„U samoj tehnici kolaža ima nečeg što po asocijaciji podseća na pozorište: ima nečeg bezazlenog, dečijeg, nečeg od igre. Zato se čini da slikar nije slučajno za svoj doživljaj pozorišta odabrao baš ovu tehniku. Kao što su i prizori predstavljeni na kolažima pomešani kao špil karata: jedna za drugom su poređani kolažni prizori koji asociraju na predstave Ateljea odigrane u bliskoj i davnoj prošlosti. To nam sve ukazuje na kompaktan doživljaj slikara i njegovo autentično likovno tumačenje pozorišne stvarnosti“, rekao je prilikom otvaranja izložbe Aljoša Vučković.

„Razmišljajući o ovoj izložbi , setio sam se kako je nekome Radmilović dao intervju. Pitali su ga zašto ne promeni pozorište, a on je rekao da u Ateljeu 212 nema mržnje, ima poneka mržnjica, ali to se ne računa, te mu zato ne pada na pamet da ide odatle. Mi smo živeli u Ateljeu kao u porodica. Trudili smo se uvek da obradujemo onog drugog bez obzira da li je to bio Zoran glumac, da li je to bio Pera Struja električar ili Ben Kvik dekorater“, istakao je Milan Caci Mihailović i u čast dugogodišnjeg člana bifea „Ateljea 212“ i srpskog slikara Velje Mihajlovića pročitao je, iz svoje zbirke pesama za decu, pesmičuljak „Šareni čika“.