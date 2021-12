Osnovan padobranski klub “Vektor 019 Zaječar”

U Zaječaru je osnovan padobranski klub, odnosno Sportsko udruženje padobranaca “Vektor 019 Zaječar”. Osnovna ideja i zadatak kluba biće animiranje mladih i prava prezentacija padobranstva, a članovima udruženja biće omogućena kvalitetna teroretska obuka, dok bi kasnije dobili povoljnosti i popuste u organizovanim skokovima.

Sama inicijativa potekla je upravo od mladih koji su zainteresovani za podobranstvo, ali i starijih koji su već u padobranstvu, kao i poštovalaca ovog sporta u smislu veterana 63. padobranske brigade, nekadašnjih pilota i padobranaca koji su u zrelijim godinama, a žele da pomognu.

O samom klubu, planovima, ciljevima i padobranstvu kao sportu, govorio je Ljubiša Pešić, jedan od osnivača kluba i nekadašnji pripadnik upravo 63. padobranske brigade.

“Odlučili smo se da za početak akcenat našeg Sportskog udruženja padobranaca “Vektor 019 Zaječar” bude isključivo na padobranstvu. Tu smo na svom terenu, imamo iskustva, kontakata, znanja, što opet ne znači da u nekom narednom periodu neće biti zastupljene i druge grane vazduhoplovnog sporta. Slučajno, a opet simbolično, Statut Sportskog udruženja padobranaca “Vektor 019 Zaječar” napisali smo i usvojili na dan 63. padobranske brigade – 14. oktobar 2021. godine. S obzirom da je većina članova našeg udruženja bila pripadnik te jedinice, a ima među nama i pravih heroja 63. padobranske, pa je datum više nego prikladan. Klub je zatim zvanično registrovan 26. novembra 2021. godine”, rekao je Pešić.

Kako Pešić ističe, jedan od osnivača kuluba, Dragan Jovanović, kao pripadnik 63. Padobranske brigade bio je učesnik ratnih dejstava i borbi na Košarama, događaja koji su već ušli u istoriju Srbije i na koga su jako ponosni, a to pokazuje i ogromno iskustvo koje osnivači kluba poseduju u padobranstvu.

“Naši ciljevi su vrlo jasni. Želja nam je da animiramo mlade, pokušamo da ih na neko vreme odvučemo od negativnih stvari savremenog društva, napravimo od njih dobre i hrabre ljude, upoznamo ih sa lepotom vazduhoplovnog sporta, organizujemo obuku,a zatim ih i odvedemo na skakanje. To su neke primarne stvari, ali vremenom naš rad imaće upliv i u humanitarne akcije, učešće u sportskim aktivnostima itd”, kaže Pešić.

On je objasnio da stvaranjem gotovih padobranaca, osim što od njih prave bolje, hrabrije ljude, veliku uslugu čine i državi, odnosno 63. padobranskoj brigadi jer u svoje redove može potencijalno da primi već formirane padobrance sa dvadesetak skokova.

Pešić je pokušao da objasni kako izgleda prvi skok, ali upozorio da je vrlo teško rečima iskazati taj osećaj i da to ipak treba doživeti.

“Kada skačete prvi put, to je sa nekih 800-1000 metara. Pošto se padobran otvara na nekih 750 metara od zemlje, imate jako malo vremena u tom “slobodnom padu” dok ne otvorite padobran, ali osećaj je fenomenalan. Nakon otvaranja padobrana, spuštate se još nekih desetak minuta do same površine zemlje i u tim trenucima vidite sve iz potpuno drugačije perpektive. Ima jedna izreka koja kaže – samo padobranci znaju zašto ptice pevaju- i mogu da vam potvrdim da je stvarno tako. Što se samog prvog skoka tiče, većina ljudi ga se uglavnom i ne seća, jer imate ispred sebe nešto potpuno novo i savlada vas strah da se ne dogodi nešto neočekivano, pa zbog toga možda i ne uživate toliko kao u nekim narednim skokovima. Svaki sledeći skok bude sve lepši i lepši”, kaže Pešić.

Što se uslova tiče, potrebno je biti punoletan, a deca između 16 i 18 godina mogu skakati samo uz saglasnost roditelja. Takođe, potrebno je da osobi koja želi da skoći s padobranom nisu prepisani antidepresivi ili neki teži lekovi, kao i da nije “preteška”, odnosno da telesna težina zadovoljava uslove za bezbedan skok.

Kako u Zaječaru ne postoje tehnički uslovi za skakanje, Pešić kaže da bi članovi kluba skokove realizovali u Paraćinu, nakon završene teorijske obuke.

“Novi smo, tek smo počeli sa radom, sem nekih ličnih stvari – opreme pojedinaca, ništa još nemamo. Moraćemo mnogo da radimo i da se trudimo. Učlanili smo se u Sportski savez Grada Zaječara, pa samim tim očekujemo pomoć grada, a takođe i dobrih društveno odgovornih kompanija”, zaključuje on.

Pešić je rekao da ima interesenata za padobranstvo i pozvao sve hrabre ljude da se učlane u Sportsko udruženje padobranaca “Vektor 019 Zaječar”. To je moguće učiniti putem mejla ak.timockisokolovi.za@gmail.com ili pozivom na broj 063 461 360