Opozicija složna: Vlast nastavlja po starom, neće doći ni do kakvih promena

Pričali smo sa Milošem Stojadinovićem, odbornikom Platforme “Možemo bolje”, koji smatra da je tokom čitavog trajanja sednice vladajuća većina kršila pravila navedena u poslovniku i da se od novoizabrane vlasti ne može očekivati apsolutno ništa.

Šta očekujete od novoizabranog rukovodstva grada?

“Apsolutno ništa. Novoizabrano rukovodstvo je ustvari i prethodno rukovodstvo. Nikakve se tu kvalitativne promene ne vide, sve će i dalje biti u službi samo jednog čoveka. Već na prvoj sednici Gradskog veća mogli smo da primetimo kuknjavu o stanju budžeta, ucenjivanje budžetskih korisnika da se odreknu zakonom zagarantovanog prava na prevoz, pretnje da će ako to ne urade da im plate budu svedene na minimalac i sve to sa obrazloženjem da je prevoz besplatan, a da zaposleni hoće hleba preko pogače. Moraću da razočaram gradonačelnika, ali i da građanima Zaječara saopštim jednu istinu, prevoz u našem gradu nije besplatan, plaćaju ga svi građani Zaječara. Svake godine izdvajamo preko milion evra za prevoz privatnoj firmi iz Negotina, tako da se ovde može potvrditi teza da su “besplatne” stvari najskuplje”, rekao je Stojadinović.

Za šta će se odbornici “Možemo bolje” zalagati u skupštini grada?

“Kako na izborima nismo osvojili dovoljan broj glasova da formiramo vlast, ne možemo ostvariti naše programske ciljeve. Trudićemo se da sa pozicije nekalkulantske opozicije štitimo interes građana Zaječara, vodimo beskompromisnu borbu protiv bahate vlasti i nudimo rešenja za probleme našeg grada. Zalagaćemo se za princip promenjivosti vlasti i truditi da ova garnitura što pre bude smenjena”, ističe Stojadinović.

On je prokomentarisao i celu atmosferu na sednici, kao i javno glasanje pojedinih odbornika prilikom izbora gradonačelnika.

“Statut jasno propisuje da je glasanje za gradonačelnika i predsednika skupštine tajno. Nažalost to nije poštovano od strane nekolicine odbornika vladajuće koalicije, valjda su i tim potezom hteli da građanima Zaječara pokažu koliko su bahati,veliki i da im se može. Glasanje van paravana je moglo definitivno biti sprečeno da je svih 22 odbornika opozicije želelo to da spreči, međutim u opoziciji barem za sada nema jedinstva i odlučnija akcija je izostala. Sama sednica protekla je u stalnom kršenju poslovnika i zloupotrebama funkcije od strane predsednika skupštine. Stalno je odbornicima opozicije upadao u reč, delio opomene i na kraju bez prethodne opomene i oduzeo reč odborniku Đuričkoviću što definitivno nije u skladu sa poslovnikom. Sa druge strane, odbornici vlasti, nisu dobijali opomene iako su njihova izlaganja bila usmerena protiv opozicije, a ne u skladu sa dnevnim redom, stavivši nam valjda od prve sednice do znanja kakav ćemo tretman imati mi, a kakav vlast”, zaključio je Stojadinović.

Razgovarali smo i sa Dejanom Krstićem, odbornikom grupe građana “dr Dejan Krstić”.đ

Šta očekujete od novoizabranog rukovodstva grada?

“Iz iznesenog predloga za gradonačelnika koji je izneo novi-stari predsednik Skupštine, Stefan Zankov, obraćanja gradonačelnika i ponuđenih kadrovskih rešenja koja su usvojena, a skoro potpuno su ista kao u prethodnom periodu, bez ikakve suštinske promene, jasno je da vlast ne planira ništa da menja, a to je mučan utisak. Smatram da je to katastrofalno za grad i sve njegove stanovnike jer do već došlo do opšteg pada u svim sferama života. Nadao sam se da će se unutar vladajuće garniture makar nešto promeniti, ali to po svemu sudeći neće biti slučaj”, rekao je Krstić.

Za šta ćete se zalagati kao odbornik u Skupštini grada?

“Pre svega pokušaću sve da uverim da nema nikakvih ličnih animoziteta i da se u Skupštini raspravlja o jednom boljitku grada, pa da shodno tome treba da se sasluša i tuđe mišljenje. Pored toga ću se zalagati da se atmosfera u samoj skupštini promeni, jer ona oslikava i atmosferu u celom gradu. To je borba naše grupe građana, da ovo bude sredina mnogo povoljnija za život, u kojoj će ljudi moći sebe da ostvaruju”, kaže on.

Krstić je naglasio da je njemu konstitutivna sednica ostavila gorak ukus u ustima.

“Pre svega bio sam jako iznenađen ponašanjem predsednika Skupštine, Stefana Zankova, koji se ponašao kao supervizor, na svaku reč imao je svoj komentar, konstantno se odbornicima upadalo u reč, a čak je i odborniku opozicije oduzeo reč, dok su oni naklonjeni vlasti mogli da dobiju reč potpuno van poslovnika. Takođe, glasanje za određene funkcionere koje treba da bude tajno, namerno su javno obavljali ispred nosa svih prisutnih. Degutantna je tendencija da oni konstantno krše poslovnik koji su sami doneli i koriste instituciju preglasavanja da dokažu kako nije povređen poslovnik. To samo oslikava bahatost, nekulturu i vređa inteligenciju svakog poštenog građanina Zaječara”, istakao je Krstić.

Uglješa Đuričković, odbornik sa izborne liste “Zaokret – Dosta je bilo, hrabri ljudi” istakao je da mu je čast što je postao odbornik, ali i kritikovao stanje u skupštini.

Šta očekujete od novoizabranog rukovodstva grada?

“Narod je na izborima pokazao da želi promene, a do promena nije došlo u kadrovskim rešenjima, pa je teško zaista očekivati bilo kakvu promenu na bolje. Ono što je jasno je da vladajuća garnitura ne mari previše za narodnu volju, pa iako je jasno da je narod nezadovoljan pređašnjim stanjem, oni na iste pozicije postavljaju iste ljude”, rekao je Đuričković.

Za šta ćete se zalagati u gradskom parlamentu?

“Pre svega za to da sednice budu javne. Samo tako građani neće pogrešiti na narednim izborima jer će znati ko je kako radio, ko je radio u njihovom interesu, a ko za svoj džep. Pored toga, zalagaću se za to da se moć odlučivanja vrati u parlament, jer je ona sada iseljena u kabinet jednog čoveka. Odbornici moraju da budu svesni koji je njihov značaj, a ne samo da dolaze na sednice i dižu ruke jedva čekajući da odu kući. Ne želimo samo da kritikujemo, već i da budemo konstruktivni deo parlamenta, da neki naš dobar predlog svi izglasamo ako je očigledno koristan za grad, a ne da se on obija samo zato što dolazi od strane opozicije”, rekao je Đuričković.

Tokom diskusije na sednici, predsednik skupštine, Stefan Zankov oduzeo je reč Đuričkoviću, koji smatra da je to bilo apsolutno neopravdano.

“Već na prvoj sednici oni pokazuju da su spremni da nastave sa praksom nepoštovanja pravila i poslovnika koji su skrojili sami po sebi. Oduzimanje reči odborniku, samo je primer kako ova vlast čitavom narodu ne dozvoljava da kaže šta misli, već se servira samo ono što je odlučeno da treba da se čuje. Mi ćemo se protiv toga boriti, a ja ću nastojati da u parlamentu budem glas naroda, jer mi je upravo narod dao poverenje i šansu da govorim u njegovo ime i borim se za njegov interes”, istakao je Đuričković.

Nenad Ristović, vođa grupe građana “Pobeda”, nije odgovorio na naš poziv za intervju na ovu temu.

Uskoro nas očekuje nova sednica skupštine grada, a ne sumnjamo da će još jednom ona potrajati i biti puna diskusija kao i prethodna.