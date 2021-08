Opet dvocifren broj novozaraženih, moguće otkazivanje Gitarijade

Na osnovu 90 novoobrađenih PCR i Ag uzoraka, u poslednja 24 časa na teritoriji grada Zaječara registrovano je 11 novih slučajeva zaraze virusom covid-19 ( 12,2% od broja testiranih).

Sedam novoinficiranih osoba je ženskog pola i četiri muškog pola starosti od 20 do 77 godina života.

Danas je testirana 21 osoba iz Zaječara.

Od početka pandemije obrađena su ukupno 28 732 uzorka, a čekaju se rezultati za još 123 ranije testirane osobe u gradu.

Do sada je oboljevanje od covid-19 infekcije potvrđeno kod 5 420 građana Zaječara (2.776 ženskog i 2.644 muškog pola).

Od ovog broja, kod 5 381 osobe više nema znakova infekcije na testiranju (smatraju se izlečenima).

Na Infektivnom odeljenju, koje je ostalo jedino u covid sistemu, smešteno je šestoro obolelih, od kojih su tri osobe na kiseoničkoj potpori.

Na Infektivnom odeljenju preostala su još 44 slobodna mesta, za smeštaj covid-19 inficiranih osoba koje su u stanju neophodne hospitalizacije.

Ostali oboleli, bez simptoma ili sa lakšom kliničkom slikom, su u izolaciji i na kućnom lečenju.

“Očito je da broj inficiranih i u našem gradu lagano počinje da raste, da se zaražavaju uglavnom nevakcinisani, i da nam jedina i dokazana odbrana od virusa vakcina. Prema najnovijem izveštaju, u zadnjih 24 h, ponovo je došlo do naglog skoka inficiranih pa je gradski ŠVS naložio, ponovnu, rigoroznu kontrolu svih mesta okupljanja, posebno objekata uslužnih delatnosti, od strane komunalne milicije i svih nadležnih inspekcijskih službi. Evidentno je da vakcinisani, koji i ako se uopšte inficiraju virusom, nemaju težu kliničku sliku i retko imaju potrebu za hospitalizacijom. Da grad i ŠVS ponovo ne bi morao da uvodi restriktivne mere molimo vas, koji niste primili vakcinu, da to što pre učinite i tako pomognete i sebi i svima nama sa kojima živite. Ukoliko se i kod nas tzv. “četvrti talas” zahukta posledica će biti, najverovatnije, i ove godine otkazivanje “Gitarijade” predviđene za zadnju nedelju avgusta meseca ali i brojnih manifestacija u septembru. Verujemo da ćemo, našim odgovornim ponašanjem, imunizacijom i poštovanjem propisanih mera (što se u zadnje vreme sve više izbegava od mnogih) to izbeći”, napisao je gradonačelnik Zaječara na svom fejsbuk profilu.