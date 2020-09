Omladinski centar obustavio organizaciju koncerata do proglašenja kraja epidemije koronavirusa u Srbiji

Sa žaljenjem vas obaveštavamo da su Zaječarska inicijativa i Omladinski centar Zaječar doneli odluku da obustave organizaciju regularnih koncerata do proglašenja kraja epidemije koronavirusa u Srbiji. Ukoliko epidemija potraje, nažalost potrajaće i koncertni post u Omladinskom centru.

U više navrata smo od kraja maja ove godine do sada, vođeni različitim najavama, procenama, zvaničnim objavama relevantnih tela i institucija pokušavali da organizujemo događaje u Omladinskom centru, ali smo bili primorani da većinu njih otkažemo. Do zadnjeg momenta smo vagali, procenjivali, konsultovali se sa kim smo mogli i stigli – i na kraju ipak otkazivali. Kako ne bismo nastavili da iscrpljujemo i vas i sebe, doneli smo ovakvu odluku.

Ovaj virus je zaista uzdrmao ceo svet i napravio globalnu pometnju i svakako da je bezbednost ljudi na prvom mestu. Ono što predstavlja glavni problem je kako se upravlja ovom krizom, a ovde upravo nedostaje kapaciteta, stručnosti i volje da se to radi onako kako bi trebalo. U situaciji u kojoj se redovno pojavljuju kontradiktorne informacije u vezi sa epidemijom i merama, u kojoj se kršenje mera sankcioniše nedosledno (što je često bio slučaj i pre same epidemije), a odluke i ponašanje relevantnih tela i institucija su često konfuzne, jednostavno nije moguće ništa planirati, a još manje organizovati.

Iz ovog razloga otkazujemo sve do sada najavljene koncerte i nastavljamo sa radom i organizacijom drugih dešavanja koliko god je to moguće i koliko god to, gore opisana situacija, dozvoljava. I nama, kao i vama, nedostaju koncerti i atmosfera na koju smo navikli u Omladinskom centru, ali su prethodna tri meseca pokazala da ćemo na njih morati da sačekamo. Nadamo se što kraće!

U međuvremenu, nastavljamo da se družimo u bašti Omladinskog centra dok god nam to vremenske prilike dozvole“

Tim Zaječarske inicijative