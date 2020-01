Oko milion predmeta prelazi iz sudova u ruke javnih izvršitelja

Ukoliko ste dužnik i strepite od prinudne naplate, ne zaboravite da su od 1. januara stupile na snagu izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Novim propisima, sudovi će biti oslobođeni gotovo 90 odsto izvršenja, a jedino što izvršitelji ne mogu da vam oduzmu je jedini stan zbog duga manjeg od 5000 evra.

Na osnovu novih izmena Zakona o izvršenju sudije će i dalje sprovoditi presude iz porodičnih i radnih sporova, međutim oko milion predmeta preći će iz sudova u ruke javnih izvršitelja. Prema pisanju medija, promenjeno je više od pola „zakona o izvršiteljima“, za koji se tvrdi da je sada povoljniji za dužnike.

Od 1. januara 2020. godine uvodi se postupak dobrovoljnog namirenja novčanih potraživanja pred javnim izvršiteljem.

Suština je u tome da dužnik postigne sporazum sa poveriocem, uz posredovanje javnog izvršitelja, ali bez ulaženja u izvršni postupak i uz znatno manje troškove. Inicijativa mora da potekne od poverioca, a rok za sprovođenje ovog postupka je ograničen na 60 dana.

Ukoliko dužnik plati dug u roku od 8 dana od prijema rešenja o izvršenju, naknada izvršitelju biće manja za 60 %. Ako se dobrovoljno iseli u roku od 30 dana, izvršitelj nema pravo na naknadu za uspešno sprovedeno izvršenje. Biće smanjeni i troškovi dostave i drugih pojedinačnih radnji.

Izmenjeni zakon predviđa da jedina nepokretnost građanina ne može biti prodata zbog komunalnog duga ispod 5.000 evra. Izvršitelji neće moći ni da skidaju dve trećine zarade i penzije, odnosno polovinu za „minimalce“. Izvršenje će moći da se sprovede samo do polovine plate, odnosno do četvrtine ako je minimalna, odnosno do trećine penzije, odnosno četvrtine ako je reč o prosečnoj penziji.

Javni izvršitelji će ubuduće donositi rešenja o izvršenju i sprovoditi postupak kada se radi o izvršnim predmetima, pre svega, komunalnim potraživanjima, ali i izvršnim sudskim odlukama, kakve su presude roditelja koji su tužili vrtiće ili izvršenja u kojima je dužnik država.

Zakonskim izmenama predviđena je potpuna zaštita porodilja i dece. Biće izuzeta od izvršenja sva primanja po osnovu zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodicama sa decom.