OFK Beograd igraće Super ligu u Zaječaru?

Jedna od najzanimljivijih vesti kada je u pitanju srpskih fudbal u poslednjih nekoliko godina danas nam stiže sa „Karaburme“. Stadion „Kraljevica“ u Zaječaru naredne sezone mogao bi da postane dom OFK Beograda!

Kako saznaje „Sport klub“ lider Prve lige Srbije OFK Beograd će, ukoliko izbor plasman u Super ligu, svoje utakmice igrati u Zaječaru. Novoizgrađeni stadion „Kraljevica“ na istoku Srbije trebalo bi da bude domaćin superligašima, a OFK Beograd je poslao svu neophodnu dokumentaciju kako bi se od naredne sezone preselio u Zaječar.

Razlog za selidbu sa Karaburme nije renoviranje „Omladinskog stadiona“ već želja da Zaječar vidi superligaše na novom stadionu. Kako lokalni FK Timok 1919 igra u nižem rangu takmičenja, rešenje je OFK Beograd.

I dok „romantičari“ svoje mečeve u Super ligi budu igrali u Zaječaru moguće je renoviranje njihovog matičnog stadiona, koji trenutno ne ispunjava uslove za superligaški fudbal.

Podsećamo, stadion „Kraljevica“ otvoren je 19. novembra 2023. godine. Tada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio velelepno zdanje, zajedno sa predsednikom UEFA, Aleksandrom Čeferinom.

„Baš mi je drago kad vidim ovakvu infrastrukturu i što sam u ovom delu Srbije koji nikada ranije nisam posetio. Nisam mnogo toga video, osim iz aviona i automobila, ali mi je baš drago da smo došli. Drago mi je da i ovi delovi Srbije dobijaju pravu infrastrukturu“, rekao je Čeferin.

„Urađene su dve škole, moraćemo i srednjoškolski centar, ali to sve mnogo košta. Stiže vam i digitalni mamograf u novembru ili decembru što mislim da je važno, za sve žene i one koji žive u Zaječaru. Za to je potrebno najmanje 40 miliona. Dajemo sve od sebe“, kazao je tada Vučić.

On je prokomentarisao i Park imperatora koji je planiran da bude urađen u blizini stadiona. Najavljena je i izgradnja hotela, što je prema njegovim rečima podjednako bitno.

Tada se okupljenima obratio i Dragan Džajić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije.

„Državni tim će svakako igrati ovde bez obzira na rezultate klubova iz Zaječara. Ja vam obećavam da će i državna reprezentacija igrati neku utakmicu na ovom stadionu“, rekao je tada Džajić i proglasio stadion otvorenim.

ZaječarOnline/sportske.net/O.B.