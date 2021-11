OFK 019 “pokerom” do trijumfa protiv Jedinstva iz Pirota

U okviru 13. kola Zone “Istok”, fudbaleri zaječarskog predstavnika, OFK 019, savladali su ekipu Jedinstva iz Pirota rezultatom 4:1.

Domaći su do prednosti stigli već u 12. minutu susreta, kada je na asistenciju Nemanje Jovanovića lepim udarcem iz srca kaznenog prostora pogodio Miloš A. Nikolića. Isti igrač duplirao je prednost na terenu “pored pruge” nakon izvrsne solo akcije. Nikolić, koji je bez ikakve dileme bio najbolji akter ovog duela, posle 2 postignuta pogotka upisao je i asistenciju, a na 3:0 povisio je napadač Nemanja Jovanović.

U 73. minutu utakmice stigli su gosti do počasnog pogotka preko kapitena Predraga Petkovića, koji je bio siguran izvođač kazenog udarca i na taj način makar malo ublažio rezultat na semaforu. Ipak, do kraja meča domaći stižu i do četvrtog pogotka, drugim podotkom Nemanje Jovanovića, koji je zatresao mrežu rivala iz slobodnog udarca i tako na pravi način zaključio jednu veoma dobru partiju svoje ekipe.

Nakon kompletiranog 13. kola, OFK 019 nalazi se na 8. mestu na tabeli sa 21 osvojenim bodom, a naredni duel očekuje ih u nedelju 14. novembra, kada će ponovo igrati na domaćem terenu, protiv najneugodnijeg mogućeg rivala, prvoplasirane ekipe Tanaska Rajića iz Pirota, koja je jedina neporažena ekipa u dosadašnjem delu prvenstva.