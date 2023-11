Danas je u velikoj sali Gradske uprave u Zaječaru održana 99. sednica Gradskog veća, kojom je predsedavao Boško Ničić, gradonačelnik i Predsednik veća.

Gradski većnici su usvojili Izveštaj o izvršenju budžeta grada Zaječara za period 01.01.2023. do 30.09.2023. godine, Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane „Salaš“ na teritoriji KO Salaš, Nacrt Odluke o pristupanju izradi Programa razvoja turizma grada Zaječara za period 2024.-2029. godine, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, na Plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara 2023/2024 godine, Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar i Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar.

Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko trgovinske škole u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Velikom Izvoru, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalno – stambenog preduzeća “Zaječar“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o određivanju mrtvozornika grada Zaječara, na Nacrt Rešenja o obrazovanju lokalnog Saveta roditelja.

Na sednici veća usvojen je i Predlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zaječara JP 2/23, Predlog Rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje Nove godine, Božića, Pravoslavne Nove godine i Bogojavljenskog plivanja za časni krst, Predlog Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara (u selu Grljan), Predlog Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara ( u selu Lenovac) i Predlog Zaključka o davanju u zakup drvenih kućica za robnu pijacu na platou javne garaže u Zaječaru, u ul. Bulevar dr Zorana Đinđića, na kp. br. 8931/11 KO Zaječar, u postupku usmenog javnog nadmetanja putem javnog oglašavanja.

