Održana 41. sednica Skupštine grada Zaječara

Pred zaječarskim odbornicima na 41. sednici Skupštine grada Zaječara našlo se niz odluka, među kojima su Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2020. do 30.09.2020. godine, kao i Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa „Nikoličevo“. Imenovan je i novi v.d. direktora JKSP “Zaječar”.

Na današnjoj sednici odbornici su prihvatili Rešenje o razrešenju Zvonka Veličkovića sa funkcije v.d. direktora Javnog komunalno stambenog preduzeća “Zaječar” u Zaječaru i imenovali Milana Petkovića, diplomiranog ekonomistu iz Zaječara, za v.d. direktora ovog preduzeća.

O Izveštaju o izvršenju budžeta za period 01.01.2020. do 30.09.2020. godine, govorila je Valentina Đuričić, načelnica odeljenja za finansije.

“Mi smo u toku ovog perioda imali dva rebalansa, prvi rebalans je bio u martu mesecu, a drugi je bio 31. avgusta. Ukupni prihodi i primanja za ovaj period januar-septembar iznose 1 127 233 000 dinara, a ukupni rashodi i izdaci iznose 1 185 547 000 dinara. U ovom periodu imali smo deficit od 58 314 000 dinara”, rekla je Đuričić.

Šef Odborničke grupe “Pobeda za naš grad” – Dr Nenad Ristović, istakao je da realizacija prihoda u periodu januar – septembar iznosi 45 odsto, dok realizacija rashoda iznosi 48 odsto.

“Ono što izvestioc nije rekla jesu krediti. U januaru se Grad Zaječar kod Trezora zadužio 20 miliona. Rok otplate je 31. 12. Do sada vraćeno 0 dinara, po izveštaju na 30. septembar. Drugo kreditno zaduženje je 29.04. kod “Aik banke”, 72 miliona. Grejs period do 26. 08. a u periodu od 26.08. do 30.09. realizovano je glavnica 9 miliona. Saberite 20 miliona Trezor i 63 milona “Aik banka” do 26. decembra… znači za narednih mesec dana moramo da platimo još 83 milona. Korišćenje sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve. U vremenu pandemije, radimo promociju Gitarijade sa 4 miliona, jer nismo imali pametniji način da uložimo sredstva? Oko 3 milona 400 hiljada dajemo za PCR laboratoriju, koja je do sada trebalo da počne da radi u ZZJZ “Timok”. Ovakva realizacija budžeta je posledica dugi niz godina neadekvatog projektovanja i planiranja od Rok muzeja i ostalih stvari, preko rukometa, do situacije kada smo došli do toga da će Grad Zaječar imati mnogo težu narednu godinu nego što je imalo ovu. Bićemo iscrpljeni i finansijski i kadrovski. Naredni budžet mora da bude razvojni – infrastrukturno, sa druge strane mora da bude budžet koji će pomoći malu privredu i sve ostale sektore, a mora da ima i socijalnu stranu.”, poručio je Ristović.

“Mnoga sredstva su prebačena za kupovinu dezinfekcionih sredstava, to znaju radnici u javnim preduzećima koji su danonoćno dezinfikovali sve javne površine na teritoriji grada Zaječara. Određena sredstva lokalna samouprava izdvojila je za kupovinu tunela Zdravstvenom centru i da smo velika sredstva dali da se obezbedi zaštitna oprema, maske, rukavice i dezinfekciona sredstva za škole, što činimo i danas. Sve to, naravno, nije bilo predviđeno u decembru kada je usvajan budžet. Ove godine jeste zastala realizacija nekih projekata, ne zato što smo mi to želeli, već što nas je situacija dovela do toga. Gledamo da sada, u ovom periodu, pokušamo da neke projekte koje smo započeli završimo, da se neke stvari realizuju koliko je to moguće i ja se nadam da će se mnogi poslovi do kraja godine okončati”, istakla je Marina Milić, zamenica gradonačelnika Zaječara.

Članovi zaječarskog parlamenta usvojili su i Plan detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa “Nikoličevo”, izmenili i dopunili Odluku o zaštiti arterskih i subarterskih česama na teritoriji grada.

Odbornici su izglasali i Odluku o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2020. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni, kao i Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu. U odnosu na prošlu godinu, kada je o ovim cenama reč, nema bitnijih promena, osim za dve kategorije.

“U prvoj zoni za nepokretnosti – poslovne zgrade, maltene je duplirano, dok je u drugoj zoni duplo smanjeno. Na ovo ne možemo da utičemo, možemo samo da konstantujemo, jer je zakon predvideo način utvrđivanja ovih cena”, rekao je izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Dragan Kožicić.

Odbornici su usvojili Odluku o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod”, Rešenje o utvrđivanju teksta Oglasa za imenovanje direktora ovog preduzeća i razrešio predsednika Nadzornog odbora “Vodovoda”.