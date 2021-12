Odlučeno: Novi Dan grada – 6. oktobar

Na održanoj sednici Skupštine grada Zaječara odbornici su većinom glasova zvanično odlučili da će se Dan grada Zaječara odsad obeležavati 6. oktobra. Ovakva odluka je izazvala različita mišljenja, a najupečatljiviji sukob bio je između odbornika Dejana Krstića i gradonačelnika Boška Ničića.

Podsetimo se, na sednici Skupštine grada Zaječara, 16. juna tekuće godine raspravljalo se o predlogu za promenu Statuta grada Zaječara, kojom bi na predlog Eparhije Timočke i Njegovog Preosveštenstva Episkopa timočkog Gospodina Ilariona, kao novi Dan grada bio ustanovljen 6. oktobar.

Statut grada je nakon toga izmenjen, a na nedavnoj sednici Skupštine grada je definitivno odlučeno da 6. oktobar bude zvanični Dan grada Zaječara.

Znaju li svi Zaječarci šta se desilo 6. oktobra?

U toku svog izlaganja odbornik Dejan Krstić ni u jednom momentu nije omalovažavao ovaj datum ali je objasnio zašto smatra da ovo nije najbolje rešenje.

,,Vidite da je ovde i za Dan grada i za gradsku slavu uzeta faktički ista stvar, proslave vezane za Presvetu Bogorodicu i jedna i druga su očigledno verske, za šta mislim, u najmanju ruku, da je jedinstveno i ekscentrično na neki način. U ovom slučaju pomešani su neki termini! Nije razjašnjeno šta je Dan grada, šta je gradska slava, šta je crkvena slava, šta je zavetina grada i tako dalje”, rekao je Krstić i nastavio:

,,Šta je to Dan grada? Dan grada treba da bude nešto što je presudno za ovaj grad u njegovoj istoriji, a to sigurno nije pojavljivanje Presvete Bogorodice u podrumu jedne zgrade. Datum za Dan grada bi trebao biti u svesti i indetitetu svih građana, to nije nešto što može da se nametne.”

Stav Krstića, povodom ovog pitanja, zasniva se na komunikaciji sa narodom i strukom. Nakon izlaganja pomenutog, gradonačelnik Ničić je oštro odreagovao govoreći da su ovu odluku doneli posle mnogo razmišljanja i nakon sticanja osećaja da je to najbolje za grad. Takođe je dodao, da je tačno da je ovaj datum važan pravoslavnim vernicima, ali smatra da onih drugih i nema mnogo.

Izrevoltirana ovakvim stavom, Dragana Rašić se pozvala na Ustav Republike Srbije, kojim je Srbija određena kao sekularna država.

,,Kada govorimo o Zaječaru, bez obzira na to koliko ima ljudi, da li je manjina ili je većina pravoslave veroispovesti ili je neke druge veroispovesti, Dan grada Zaječara treba da bude onaj koji će obuhvatiti apsolutno sve i nema nikakve veze sa verskim događajima”, zaključila je ona.

Predlog je usvojen, datum obeležavanja je zvanično 6. oktobar, a vas čitaoce pitamo: Koji dan je, prema vašem mišljenju, pravi Dan grada Zaječara?!