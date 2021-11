ODLUČENO: GO Unija Zaječar podnesi krivičnu prijavu zbog nenamenskog trošenja novca iz budžeta Unije sindikata

Danas je održana konferencija za novinare u prostorijama OŠ „Ljubica Radosavljević Nada”, u Zaječaru. Na konferenciji su govorili Goran Manojlović, predsednik sindikata GO Unije Zaječar, Helena Vučić, član IO Unije Zaječar i Mikaela Siljanoska Smičković, član sindikata Unije Zaječar.

Imajući u vidu skorašnje bespravno razrešenje Gorana Manojlovića, pitanja na koja GO Unija Zaječar još nije dobila odgovore, porast plata prosvetnih radnika i uspešno sprovođenje pravde u školama Timočke Krajine, konferencija je bila preko potrebna.

Na dnevnom redu bile su sledeće tačke:

1. Aktuelnosti (odobreni konkursi, nezakoniti rad direktoraškola, povećanje plate…)

2. Osvrt na dešavanja u proteklih mesec dana, nakon sednice GO USPRS u Kladovu

3. Zahtev sindikata Unije Zaječar

4. Da li je bilo nenamenskog trošenja novca USPRS?

Najpre se obratila Helena Vučić, član IO Unije Zaječar. Helena je govorila o platama nastavnika, za koje kaže da su ispod proseka, pa je tako iznela sledeće:

,,Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, neto plata za avgust mesec je bila 64.639 dinara. Plata nastavnika početnika, sa 7. stepenom stručne spreme, je 62.050 dinara, koja je ispod proseka!

Povišicu od 7 procenata, kako je najavljeno, je oko 40345 dinara. U odnosu na rast cena – TO JE MALO!”

Prema mišljenu pomenutih, povišaca od 7 procenata je taman tolika da pokrije sva poskupljenja nastala prethodnih meseci, što prosvetne radnike dovodi na isto. Njihov predlog je povećanje od 20%.

U skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na teritoriji Školske uprave Zaječar, odobren je 151 konkurs za radna mesta koja su slobodna još od 2018. godine i za koja se procnat norme kreće od 50 do 100%.

SVI SU IZ UNIJE SINDIKATA ŠOKIRANI I NEZADOVOLJNI!

Podsetimo, Goran Manojlović je pronašao ,,rupu” koja guta novac Unije i jednostavno je želeo da otkrije uzrok, jer je posledica bila očigledna. Zbog ovog svog poteza naišao je na osudu i razrešenje sa mesta na kome se nalazio.

Manojlović je pronašao da se novac iz Sindikata troši u velikoj meri od strane ljudi koji uopste nisu deo Sindikata, pa je tako javno rekao da neki od prosvetnih radnika na nivou godine uzimaju na osnovu dnevnica čak 400.000 dinara. Mnogi smatraju da je Manojlović već dugo trn u oku predsedništvu Unije i Školskoj upravi Zaječar, baš zbog obelodavanja nezakonitih radnji u mnogim školama.

Povodom ove situacije, medijima se obratila i Mikaela Siljanoska Smičković, član sindikata Unije Zaječar.

,,Mi smo doneli zaključak da je Goran potpuno nezakonito izbačen iz Unije jer nije prekršio Statut, kako su oni naveli u njihovom obaveštenju.

Mi smo posle toga slali dopise, zvali ih na naš regionalni sastanak – oni se nisu pojavili!”

Naposletku nam se obratio i gospodin Manojlović. Njegovo razrešenje svi smatraju nezakonitim, a on se i dalje bori za prava svojih kolega. On je u svom obraćanju spomenuo uspešno savladavanje bespravnog trošenja novca i iskorenjavanje odbijanja stručnog kadra zarad nestručnog.

Saznali smo i da je mladić, koji se zajedno sa GO Unija Zaječar obraćao ministru Ružiću, napokon postao nastavnik harmonike. Ovakve činjenice znače da je GO Unija Zaječar, na čelu sa Goranom Manojlovićem, isterala pravdu i jednom mladom čoveku pružila priliku koju zaslužuje.

O pomenutoj inicijativi možete pročitati OVDE i OVDE.

,,Moram da spomenem skupštinu koja je bila u Čačku 2019. godine, kada je biran predsednik Sindikata. Ono što je jako bitno, to je da je naš Odbor u tom momentu podržao drugog kandidata, Milana Jevtića. Nismo podržali predsednicu Jasnu Janković, zato što nije imala plan, odnosno program rada za neki naredni period. Tada se, ako sećate, iznosila i glasačka kutija, što je kulminiralo da članstvo reaguje”, napomenuo je Manojlović i istakao to kao razlog za ovakvo ophođenje predsedništva prema GO Unija Zaječar.

Manojlović je na kraju dodao da se GO Unija Zaječar konsultovala sa advokatima, Pravnom službom i sa sudskim veštakom za područje ekonomije. U konsultaciji sa pomenutim organima, odlučeno je da se podnese krivična prijava zbog očiglednog kršenja zakona, odnosno zbog trošenja nenamenskog trošenja novca iz bužeta Unije sindikata.