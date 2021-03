Od subote u 12h do ponedeljka u 6h radiće samo prodavnice hrane, apoteke i pumpe

U subotu zbog Zadušnica sve će raditi do 12 časova, a posle 12 do ponedeljka u 6 časova radiće samo prodavnice, apoteke i pumpe. Od ponedeljka na onlajn nastavu prelaze srednje škole.

“Na skijalištima i planinama tokom vikenda neće raditi ništa, ni kafići, ni prodavnice. Od ponedeljka na onlajn nastavu prelaze srednje škole”, rekao je epidemiolog Predrag Kon i dodao da će naredna sednica kriznog štaba biti u utorak, prenosi danas.rs.

Kon je istakao da je imunizacija građana jedini put i izlaz iz ove situacije i dodao da će pozorišta moći da rade do 21 sat, a da će sportski događaji biti bez publike, ostalo neće moći. Prema rečima epidemiologa, dugotrajno zaključavanje bila bi „teža opcija“ za Srbiju, a današnje mere koje su donesene su „rešenje za sada“.

“Proteklih četiri dana nemamo povećanje broja novozaraženih, iako je veliki broj obolelih oko 4.000. To je razlog zašto je svaka mera koja sprečava kontakne, makar i na kratko, dobra”, rekao je Kon i dodao da su to rešenja Kriznog štaba, ne medicinskog dela, kao i da će ova dva dana doneti neki efekat ali da to neće biti dovoljno.

I državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek ranije danas je poručio da treba pooštriti epidemiološke mere „ako želimo da zaustavimo“ širenje epidemije korona virusa.

„Mislim na sve mere koje bi sprečile okupljanje više od pet ljudi, jer je evidentno da se više ne možemo osloniti na ličnu odgovornosti, pogotovo mladih“, rekao je jutros Đerlek za RTS.

U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovan 4.071 novooboleli od korona virusa i 17 preminulih.

Podsetimo, na prošloj sednici Kriznog štaba, zbog pogoršavanja epidemiološke situacije u Srbiji, medicinski deo je predložio policijski čas i zabranu kontakata.

Kako je tada, pre četiri dana, rekao član Kriznog štaba i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković, apsolutni lokdaun je, po njima, najcelishodniji način da se u sedam do 10 dana smanji broj zaraženih. Najavio je i moguće pooštravanje mera za one koji krše mere.

Gojković jetada dodao i da je u uslovima povećanog broja obolelih najveći problem uspešno sprovoditi i vakcinaciju.

„Ako budemo imali veliki broj zaraženih, nećemo moći da vakcinišemo ljude“, upozorio je Gojković.

