22.08.2025.
OD OKTOBRA VIŠE CENE STRUJE

Savet Agencije za energetiku Srbije dao je saglasnosti na odluke o ceni pristupa sistemu za prenos električne energije i ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije koje će se primenjivati od 1. oktobra, objavljeno je na sajtu ove agencije i navedeno da će cena prenosa biti povećana za 10 odsto a distribucije za 16 odsto.

Saglasnost je data na zahtev “Elektromreže Srbija” i “Elektrodistribucije Srbije”.

Savet agencije usvojio je i izmene Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje, čime je pomerena granica između “crvene” i “plave” zone potrošnje sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.

Produžene su određene povlastice domaćinstva sa trofaznim priključcima, a koje će važiti do 31. decembra sledeće godine.

