Od 1. juna počinju prijemni ispiti za upis u Muzičku školu

Od utorka, 01. juna počinje prijemni ispit za buduće učenike Osnovne muzičke škole ,,Stevan Mokranajac“ u Zaječaru.

Prijemni ispit biće održan u prostorijama muzičke škole u terminima od 11.30 do 13.30 sati i od 17.00 do 19.00 sati 1, 2, 4 i 7. juna. U subotu, 5. juna prijemni ispit biće od 10.00 do 12.00 sati.

Komisija koja sprovodi prijemni ispit pozvaće sve kandidate koji su se prijavili za prijemni ispit i zakazaće termin dolaska u školu.

U drugoj polovini juna biće organizovan i drugi rok, za mesta koja ne budu popunjena.