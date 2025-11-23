„OČEKUJEMO IZVINJENJE OD LJUDI IZ VLASTI MAKEDONIJE, A PRE SVEGA OD PREMIJERA MICKOSKOG“ Mirković o sramnom privođenju Ace Lukasa: „Počinjete da mi ličite na TELETABISE“

Saša Mirković oglasio se putem svog zvaničnog TikTok naloga povodom sramnog hapšenja najveće balkanske muzičke zvezde, Ace Lukasa, u Severnoj Makedoniji.

Naime, Mirković je izneo svoj stav i mišljenje povodom cele situacije, te se javno obratio premijeru Severne Makedonije Hristijanu Mickoskom.

„Povodom incidenta u Kavadarcima u Makedoniji i toga što je urađeno Aci Lukasu je bruka i sramota. Za makedonsku vlast, a ne za makedonski narod. Makedonskom narodu hvala na podršci. Svim Makedoncima hvala na tome što nas podržavate i što volite Acu Lukasa. Poštujete i mene, volimo i mi vas, to će tako uvek ostati. Makedonija je za nas bratska država, iako postoje neki ljudi iz vlasti kojima smetamo i koji su u ‘vezi’ sa nekim pevačima ili pevačicama koje vole da dižu bugarske zastave usred Makedonije“, započeo je Mirković, a onda postavio pitanje premijeru.

„Da li poznaje ko je Nikola Kimov? On je, koliko sam upoznat, upravnik RC Jug. Da li zna da postoji problem između njega i nekog Aleksandra iz BJB-a? Zna li se da preko naših leđa ili preko leđa građana Srbije idu ta nameštanja? Ja sam mislio da je Mickoski premijer Severne Makedonije, a ne Severne Koreje. Ovo što se noćas desilo i što pišu neki mediji, da su postojale nepravilnosti u poslovanju kluba, to treba vi da rešite sa klubom, gospodo. Ako imate problem druge prirode, privatne prirode, taj Igor Janjušev ili sekretar vlade ili Mickoski…

Ako imate nešto privatno, onda to rešavajte sa damama sa kojima imate taj problem. Nemojte da to prebacujete na Acu Lukasa ili na bilo koga iz našeg tima. To nije viteški, ako vas one teraju da to radite, to je vrlo loše za makedonsku državu. Tamošnji narod nije zaslužio tako nešto, da ga bruka neko ko je izabran od tog istog naroda“, ispričao je Mirković i dodao da se privatne stvari ne mešaju sa državnim poslovima“, istakao je.

„Nikada, dokle god bude pevao Aleksandar Vuksanović, i dok ja to budem organizovao, nećemo u zemlji domaćina da podignemo nijednu drugu zastavu osim zastave domaćina. Ako smo u Makedoniji, podići ćemo makedonsku zastavu jer volimo i poštujemo građane te zemlje. Ne vas, gospodo, zato što ste pokazali pravo lice. Na ovaj način ugrozili naše pre svega dobre odnose. Sa druge strane, napravljeno je nešto što, u najmanju ruku, nije viteški. Nije pošteno da Lukas do 6, 7 sati ujutru sedi u prostorijama policije zato što nije prijavljen u Makedoniji„, rekao je.

On se prijavio u hotelu kada je došao u Makedoniju i to je trebalo da proverite sa organizatorima koji organizuju nastup, a ne da maltretirate Acu Lukasa jer Aca Lukas je došao da zabavi makedonce, a ne da se igra političkih igara vama ili bilo kim drugim. Tako da, bruka i sramota velika koju ste izveli.

Ono što vas očekuje u narednom vremenskom periodu, siguran sam da je to osuda vaših, pre svega, građana zbog vaše neprofesionalnosti, a Vama gospodine Mickovski još jednom predlažem da ne budete kao Milo Đukanović i da se otkačite od crne udovice. Znate vi na koju ja mislim, ovu koja diže bugarsku zastavu jer je i on izgubio na izborima posle druženja sa njom, bojim se da i vi tako ne prođete. Eto, to je jedna moja kratka poruka. Želim svim makedoncima sve najlepše u životu. Mi ćemo doneti do ponedeljka ili utorka odluku da li ćemo uopšte da nastupamo u hali ‘Jane Sandanski’ i da li ćemo da makedoncima, zbog vas, omogućimo jednu dobru zabavu. To je još uvek otvoreno pitanje na koje ja danas nemam odgovor.

Mirković se potom dotakao predstojećeg koncerta „Kafanska noć“ gde bi Lukas trebalo da nastupi.

“Očekujemo izvinjenje, pre svega, ljudi iz vlasti Makedonije. Pre svega od premijera Mickoskog i njegovih najbližih saradnika, a oni znaju ko su. Ukoliko se to ne desi ‘Jane Sandanski’ će biti otkazan zato što mi ne želimo da pevamo tamo gde ljudi prihvataju državu kao Severnu Koreju, a ne Severnu Makedoniju. Znači mi želimo da pevamo u demokratskoj državi i da zabavljamo narod da pružimo pravi užitak.

A sve što se tiče tehničkih stvari, to ćete morati da rešite. I za kraj pitanje za premijera Mickoskog, iz Makedonije. Jeste li vi potpisnici Open Balkan? Da li vi znate šta piše u tim papirima? Pa onda se tako u ponašajte prema građanima Srbije, jer se i naša vlast tako ponaša prema građanima Makedonije. Nemojte da lečite lične frustracije vi i vaši saradninci na građanima Srbije. Ovako kako ste sve to radili počinjete da mi ličite, ne znam da li ste gledali onaj crtani fillm ‘Teletabisi’. E na njih„, zaključio je Saša Mirković.

