Oblačno u Zaječaru, oko 7°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti oblačno i ponegde sa kišom.

U Srbiji će, prema prognozi za danas, biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i toplije u većini krajeva uglavnom suvo, na jugu i jugozapadu mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Jutarnja temperatura biće od 1°C do 5°C, najviša dnevna od 11°C do 16°C stepeni.

U Zaječaru oblačno. Vetar umeren, južni. Najniža temperatura 3°C, a najviša dnevna temperatura oko 7°C.

Temperature u Timočkoj Krajini:

-1°C Lukovo, Sokobanja;

±0°C Bor, Кlokočevac, Žagubica, Babin zub;

+1°C Negotin, Zaječar, Svrljig;

+2°C Кladovo, Кnjaževac.

Prema izlgedima za sedam dana, do kraja godine pretežno oblačno i toplo, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. U košavskom području i na planinama duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, u južnom Banatu i u utorak sa udarima olujne jačine, zatim u postepenom slabljenju. Temperatura znatno iznad proseka.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 28. decembar 2020.

Nastavlјa se period relativno nepovolјnih biometeoroloških prilika. Poseban oprez se preporučuje srčanim bolesnicima i reumatičarima. Očekuju se meteoropatske reakcije jačeg intenziteta u vidu glavobolјe, bolova na mestima starih rana i preloma i nervoza. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje izuzetna opreznost.

AMSS: U planinskim krajevima obavezna je upotreba lanaca i zimske opreme

Putevi u Timočkoj Krajini u nižim predelima uglavnom su mokri, a u višim ima do 5cm snega. Vidljivost je smanjena zbog magle na celoj teritoriji od 30-150m. Sitni odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima, najizraženiji na Đerdapskoj magistrali (IB-34).

Iz AMSS-a saopštavaju da su putevi u Srbiji očišćeni, samo na prilazima Divčibarama, Zlatiboru, Tari, Kopaoniku i Goču i na deonicama iznad 1.000 metara nadmorske visine na području Užica, Valjeva, Ivanjice, Sjenice, Nove Varoši i Prijepolja ima ugaženog snega visine do pet centimetara pa je saobraćaj usporen.

U planinskim krajevima obavezna je upotreba lanaca i zimske opreme, a AMSS upozorava i na moguć rizik od odrona zbog najavljenog toplijeg vremena i otapanja snega na putevima kroz klisure i useke, dok se u košavskom području i na planinama očekuje i jak olujni južni i jugoistočni vetar.

Na brojnim deonicama u toku su radovi pa su moguće izmene u režimu saobraćaja ili usporenija vožnja, naveo je AMSS.

Uvedene su zabrane za šlepere i kamione s prikolicom na putu Mionica Breždje Divčibare Kaona, Pričević Pecka, Krupanj Šljivova, Valjevo Lelić Mravinjci, Šljivova Pecka i Mravinjci Povlenska Kosa.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja i gužvi.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na graničnim prelazima nema zadržavanja.