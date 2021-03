Oblačno u Zaječaru, oko 10°C

U celoj zemlji biće hladno sa slabim mrazem, mestimično s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji jutro hladno sa slabim mrazem, na jugozapadu i jugu oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, a u ostalim krajevima pretežno vedro ili malo oblačno. U toku prepodneva naoblačenje će se preko centralnih krajeva do kraja dana širiti ka severu, uslovljavajući mestimično kišu, a u planinskim predelima sneg uz povećanje, odnosno formiranje snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od -5°C do 1°C, najviša dnevna od 5°C do 9°C.

U Zaječaru oblačno, uveče moguća slaba kiša. Vetar umeren, severni. Najniža temperatura 1°C, a najviša dnevna temperatura oko 10°C.

U sredu pretežno oblačno i malo hladnije. Na severu suvo uz delimično razvedravanje, u ostalim krajevima s kišom i snegom, na planinama sa snegom uz dalje značajno povećanje, a u nižim predelima centralne, južne i istočne Srbije i formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Biometeorološka prognoza za utorak 9. mart 2021.

Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima. Mogući su neraspoloženje i glavobolјa. Neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.

AMSS: Oprez u vožnji zbog promenljivog i hladnog vremena

Prema najavama metereologa vozače danas očekuju povremeno slabe snežne padavine na putevima u planinske predele centralne i zapadne Srbije. Zbog toga pojedina mesta na kolovozu mogu biti klizava s obzirom na niže temperature, a koje će u ovim višim predelima uglavnom biti ispod nultog podeljka.

Kiša i promena vremena će i u nižim predelima doneti mokre kolovoze, teže uslove vožnje i smanjenu vidljivost, zato vozite pažljivije, uz veće odstojanje i poštujte sve saobraćajne propise, a bez dobrih zimskih guma i kompletne zimske opreme ne krećite na put u planinske predele, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Prema informacijama Uprave granične policije – dobijenim u 05.55 časova, zadržavanja za teretna vozila na našim graničnim prelazima na izlazu iz zemlje: GP Batrovci 180 minuta; GP Horgoš 60 minuta; GP Kelebija 60 minuta. Na ostalim GP nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.