Oblačno, u Zaječaru 3°C

U celoj zemlji pretežno oblačno, u većem delu suvo, ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji će danas košava početi da slabi, a biće pretežno oblačno, u većem delu suvo, na jugu, jugoistoku i istoku ponegde sa slabom kišom. U višim planinskim predelima očekuje se slab sneg. Posle podne na severu i zapadu delimično razvedravanje. Južni i jugoistočni vetar u slabljenju, posle podne i noću slab zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 0°C do 5°C, najviša od 6°C do 11°C.

U Zaječaru oblačno. Vetar slab, severni. Najniža temperatura 1°C, a najviša dnevna temperatura oko 3°C.

Jutarnje temperature u Timočkoj Krajini:

-3 °C Lukovo;

-1°C Bor; Svrljig; Sokobanja;

-2 °C Žagubica;

±0 °C Кlokočevac; Negotin; Zaječar; Кnjaževac; Babin Zub;

+1°C Кladovo.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 17. decembra, do ponedeljka pretežno oblačno, mestimično s kišom, u petak i subotu uglavnom u južnim, a u nedelju u svim krajevima, u ponedeljak uglavnom suvo. Od utorka ujutro slab mraz i magla, u toku dana u većini mesta pretežno sunčano i toplije, po pojedinom kotlinama zadržavanje magle veći deo dana.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 10. decembar 2020.

Očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati izvesne tegobe kod mentalno nestabilnih bolesnika i osoba sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata mogući su glavobolјa i neraspoloženje.

AMSS: Na istoku zimski uslovi vožnje

Vozače na putevima u Srbiji očekuju magla i vlažni kolovozi pored reka i u kotlinama, a na istoku zimski uslovi vožnje, ali bez padavina i košave, poručuju iz AMSS.

Kolovozi u Timočkoj Krajni su vlažni, a mestimično ima snega na kolovozu do 5 cm. Usled pojave magle, vidljivost je smanjena na: teritoriji opštine Bor (do 100 m); Čestobrodici (od 50 m do 70 m); Babinom Zubu (do 50 m); Tresibabi (do 50 m).

Sitni odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima, najizraženiji na Đerdapskoj magistrali (IB-34).

Na putevima u Timočkoj Krajini na snazi je zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom na državnim putevima: IB-33 (deonica: Negotin-Кlokočevac, preko Popadije), IIA-218 (deonica: Boljevac-Sokobanja, preko Rtnja).

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na graničnim prelazima kamioni čekaju pet sati na Horgošu, tri sata na Kelebiji i na Šidu, a četiri sata na Batrovcima.