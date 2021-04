Oblačno, temperature i dalje ispod normale

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti oblačno, mestimično sa slabom kišom.

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na jugu kratkotrajni pljuskovi ponegde sa grmljavinom, a na planinama provejavanje snega. Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 2°C do 6°C, najviša od 9°C do 12°C.

U Zaječaru oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar umeren, severoistočni. Najniža temperatura 4°C, a najviša dnevna temperatura oko 15°C.

U utorak oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama provejavanje snega. U sredu promenljivo oblačno sa retkom pojavom kiše.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 19. april 2021.

Biometeorološke prilike biće nepovolјne za astmatičare i reumatičare. Izvesna opreznost je neophodna kod srčanih bolesnika. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražlјivosti i glavobolјe. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatni oprez.

AMSS: I danas mokri kolovozi zbog kiše

Slaba kiša će i danas uslovljavati mestimično mokre kolovoze i to uglavnom na putevima u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Vozačima koji se upute ka Kopaoniku susnežica i slab sneg otežavaće vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji. Na teretnim terminalima vozila na izlazu iz zemlje na Horgošu i Kelebiji čekaju tri sata, na Batrovcima dva, kod Šida 60, a kod Gradine 45 minuta.

Od 21.12.2020. do 28.06.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 36, deonica Davidovac (Popovac) – Grza – Straža (Zaječarski put) doći će do izmene režima saobraćaja u zoni tunela „Grza“ zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka. Savetuje se učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju –ograničenje brzine, zbog ulaska/izlaska mehanizacije i teretnih motornih vozila na državni put/gradilište, saopštilo je JP “Putevi Srbije”.

Od 01.03.2021. godine do 01.11.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar (Vrška čuka) – Кnjaževac (Кalna) izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semafora na 6 deonica, svaka deonica je dužine 600 m, a razmak između deonica je od 3 do 4 km. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno, navode iz JP “Putevi Srbije”.