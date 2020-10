Oblačno, temperatura u Zaječaru do 17 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti umereno do potpuno oblačno i sveže, a krajem dana postepeno razvedravanje.

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i sveže, u većem delu mestimično sa slabom kišom, samo na krajnjem jugozapadu i jugu suvo. Vetar će biti slab i umeren, na severu i istoku Srbije, kao i u planinskim predelima povremeno i jak, zapadni, posle podne i uveče u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 13 stepeni, a najviša od 17 stepeni do 21 stepen.

U Zaječaru oblačno, mestimično moguća kratkotrajna kiša. Vetar umeren, povremeno jak, jugozapadni. Najniža temperatura oko 9 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.

Krajem dana postepeno razvedravanje. Narednih sedam dana biće osetno toplije, sa dnevnim temperaturama iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 1. oktobar 2020.

Biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost savetuje se astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Savetuje se slojevito odevanje i aktivnosti u skladu sa očekivanim jutarnjim i maksimalnim dnevnim temperaturama vazduha.Neophodan je dodatan oprez u saobraćaju.

AMSS: Prilagoditi brzinu uslovima puta

Kako saopštavaju iz AMSS-a početak oktobra vozačima donosi promenljivo oblačno vreme ali sa više sunčanih intervala. Na deonicama gde je kolovoz vlažan, vozači treba da uspore i prilagode brzinu uslovima na putu.

Zbog smanjene vidljivosti potrebna je veća pažnja, na mestima gde se nalazi privremena signalizacija zbog radova.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policijena putničkim terminalima nema zadržavanja dok se na teretnim čeka nešto duže.