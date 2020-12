Oblačno, temperatura 5°C u Zaječaru

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplije, samo u Timočkoj Krajini oblačno vreme.

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Ujutro po kotlinama jugozapadne i južne Srbije ponegde magla, na jugoistoku umereno oblačno. Samo će se u Timočkoj Krajini zadržati oblačno i tmurno vreme uz mogućnost slabe kiše. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, na jugu Banata i olujni, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1°C do 6°C, na jugu Banata do 9°C , najviša dnevna od 12°C do 16°C, u Timočkoj Krajini hladnije, oko 7°C.

U Zaječaru oblačno. Duvaće slab vetar, severoistočnog pravca. Najniža temperatura 2°C, a najviša dnevna temperatura oko 5°C.

Sutra umereno oblačno i dalje toplo. U većem delu Srbije sa temperaturom oko prosečnih vrednosti, sa izuzetkom Timočke Krajine, gde će biti hladnije i sa padavinama tokom celog perioda, kišom ili rosuljom, početkom nedelje i vlažnim snegom.

Biometeorološka prognoza za subotu 5. decembar 2020.

Nepovolјan uticaj biometeoroloških prilika na cerebrovaskularne i srčane bolesnike, kao i na nervno labilne osobe, pa im se savetuje opreznost.Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolјe. Pored adekvatnog odevanja, preporučuje se i umerena fizička aktivnost.

JP “Putevi Srbije”: Sitni odroni na podrucju Zaječara, oprez i zbog jake košave

Na teritoriji Zaječara sitni odroni, duž nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima, najviše ih ima na Ðerdapskoj magistrali, gde se savetuje oprezna vožnja i pridržavanje saobraćajne signalizacije, koja obaveštava o odronima, saopštilo je JP “Putevi Srbije”.

Savetuje se oprez prilikom vožnje i prilagođena brzina kretanja uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u košavskom području do 8. decembra sa najjačim udarima na jugu Banata očekuje jak i olujni jugoistočni vetar, maksimalne brzine od 24 do 28 m/s (od 85 do 100 km/h), dok će udari košave na području Beograda dostizati 17 m/s (60 km/h).