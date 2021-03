Oblačno sa padavinama, u Zaječaru 9°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavio je da se u celoj zemlji očekuju padavine i jak vetar, a na snazi je narandžasti meteo alarm.

U Srbiji danas oblačno, mestimičmo sa kišom, u brdsko-planinskom području jugoistočne Srbije i sa snegom. Najviše kiše očekuje se na području zapadne Srbije, Srema, Beograda, Šumadije, južnog i srednjeg Banata, gde će mestimično pasti i više od 20 mm za 12 sati. Sneg će danas padati prvo na jugozapadu Srbije. Najznačajnije povećanje visine snežnog pokrivača se očekuje u brdsko-planinskom području jugoistočne Srbije u noći od ponedeljka ka utorku, i to za 10 do 30 cm za 12 sati.

Na snazi je narandžasti meteo alarm na području jugoistočne i istočne Srbije, gde RHMZ upozorava na sneg, led i jak vetar. Umeren i jak severozapadni vetar, danas će i sutra duvati u istočnoj Srbiji i imati udare od 17 do 20 metara u sekundi. Najniža temperatura od 1°C do 6°C, a najviša od 3°C na jugozapadu Srbije do 10°C na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini.

U Zaječaru oblačno, sa kišom. Duvaće umeren vetar, severozapadnog pravca. Najniža temperatura 3°C, a najviša dnevna temperatura oko 9°C.

U narednom periodu nestabilno, u većem delu zemlje oblačno sa kišom, hladnije. Na planinama i ponegde u nižim predelima sa snegom.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 15. mart 2021.

Osobama sa srčanim i disajnim tegobama se savetuje izvesna opreznost usled očevikanog uticaja biometeorološke situacije. Bolovi u mišićima, pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

AMSS: Oprez zbog kiše i smanjene vidljivosti

Još jedna promena vremena će zbog povremeno snežnih padavina na putevima u planinskim predelima doneti danas mestimično zimske uslove vožnje.

Vožnja će biti teža i u nižim predelima s obzirom da su mogući povremeno jači pljuskovi koji će pored mokrih kolovoza uticati i na slabiju vidljivost, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza u zemlji, osim na Batrovcima gde teretna vozila na izlazu čekaju 120 minuta.