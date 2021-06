Oblačno sa kišom u Zaječaru, oko 23°C

U Srbiji danas oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz manji pad temperature. Vetar umeren i jak, severozapadni, a u Vojvodini, Negotinskoj krajini, Pomoravlju i u planinskim predelima povremeno sa udarima olujne jačine, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 10°C do 18°C, najviša od 23°C do 26°C.

U Zaječaru oblačno, povremeno sa kišom. Vetar umeren do jak, zapadni. Najniža temperatura 12°C, a najviša dnevna temperatura oko 23°C.

U ponedeljak i utorak u zemlji promenljivo oblačno i sveže s dnevnom temperaturom malo ispod i oko proseka. Kratkotrajna kiša i pljuskovi ponegde na istoku i u brdsko-planinskim predelima. Zatim pretežno sunčano i toplije.

Biometeorološke prilike uticaće nepovolјno na osobe sa kardio i cerebrovaskularnim tegobama, a svim hroničnim bolesnicima savetuje se pridržavanje propisane terapije i smanjenje fizičkih aktivnosti. Glavobolјa i bolovi u kostima i zglobovima moguće su meteoropatske reakcije.

Jutros pada slaba ili umerena kiša pa se vozačima savetuje oprez zbog klizavih kolovoza. Kako je saopštio Auto-moto savez Srbije, nedelja po pravilu, u jutarnjim časovima donosi slabiji intenzitet saobraćaja, dok se već popodne očekuje veći broj vozila na našim putevima.

Kraj vikenda obeležiće otežani i zahtevniji uslovi vožnje sa mestimično mokrim kolovzima i povremeno jačim pljuskovima, mogućom maglom i sumaglicom karakteristilčnom na putevima pored reka u kotlinama i preko planinskih prevoja. Vožnja će biti zahtevnija, zato treba voziti sporije, uz poštovanje ograničenja u brzini, ali i svih ostalih saobraćajnih propisa. Posebno treba obratiti pažnju na deonicama na kojima je zbog radova saobraćaj izmenjen, savetuje AMSS.

Prema informacijama JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima nema čekanja za putnička i teretna vozila.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).