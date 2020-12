Oblačno i vetrovito vreme, u Zaječaru 8°C

U celoj zemlji biće oblačno, toplo i vetrovito vreme, ponegde uz jak i olujni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji će danas biti umereno oblačno, toplo i vetrovito vreme. Magle će ujutru biti ponegde po kotlinama na jugozapadu. U Timočkoj krajini će biti oblačno, uz mogućnost slabe kiše. Uveče i tokom noći sa jugozapada dolazi jače naoblačenje sa kišom. U prvih deset dana decembra u košavskom području će duvati jak i olujni jugoistočni vetar, a na jugu Banata će biti i orkanskih udara. Najjači udari vetra očekuju se danas i sutra prepodne. Na jugu Banata od 100 do 140 kilometara na čas, a u Beogradu od 70 do 80. U ostalim danima do 10. decembra udari košave na jugu Banata biće uglavnom do 100, a na području Beograda do 60 kilometara na čas. Najniža temperatura biće od 2°C do 9°C, najviša od 8°C do 15°C.

U Zaječaru oblačno, uveče mestimično kiša. Vetar umeren, istočni. Najniža temperatura 5°C, a najviša dnevna temperatura oko 8°C.

Narednih dana oblačno i dalje toplo, ponegde sa kišom. U većem delu Srbije sa temperaturom oko prosečnih vrednosti, sa izuzetkom Timočke Krajine, gde će biti hladnije i sa padavinama tokom celog perioda, kišom ili rosuljom, početkom nedelje i vlažnim snegom.

Biometeorološka prognoza za nedelju 6. decembar 2020.

Pogoršanje biometeorološke situacije nepovolјno će uticati na većinu hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba. Meteoropate mogu osetiti tegobe u vidu glavobolјe, bolova u mišićima i razdražlјivosti. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

AMSS: Vetar stvara probleme vozačima

Jak vetar i danas u košavskom području može stvarati probleme vozačima, posebno onim koji upravljaju vozilima sa prikolicom, teretnim vozilima i autobusima, upozorava AMSS.

Povremeno olujnu jačinu vetra treba očekivati na ulazu u Đerdapsku klisuru, na mostovima i nadvožnjacima, ali i na putevima preko planinskih prevoja, poput Čestobrodice, Popadije, Tresibabe i Crnog Vrha.

U šumskim područjima polomljeno granje i opalo lišće predstavlja još jednu opasnost na putu zbog koje vozači moraju dodatno smanjiti brzinu, a posebno tokom noći i jutra kada je vidljivost slaba.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza. Teretna vozila na Batrovcima na izlazu čekaju 120 minuta.