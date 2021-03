Oblačno i kišovito, ponegde olujni vetar

U celoj zemlji oblačno i kišovito, ponegde sa olujnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, ujutru u većini mesta suvo, dok će na istoku i jugoistoku pasti sneg, a u nižim predelima ponegde je moguća kiša. Tokom dana, kiša se uz promenljivu oblačnost mestimično očekuje i u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, na planinama sneg, dok će se u većem delu Vojvodine zadržati suvo vreme. Vetar će biti umeren i jak, severozapadni, na istoku povremeno sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura kretaće se od 1°C do 5°C, najviša dnevna od 5°C na jugoistoku Srbije do 10°C na severu Vojvodine.

U Zaječaru umereno do potpuno oblačno, mestimično u toku dana sa kišom. Duvaće vetar olujne jačine, severozapadni. Najniža temperatura 3°C, a najviša dnevna temperatura oko 7°C.

Narednih nekoliko dana biće pretežno oblačno s čestom pojavom kiše u nižim i snega u planinskim predelima. Dnevna temperatura biće ispod proseka.

Biometeorološka prognoza za utorak 16. mart 2021.

Blago pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju.

AMSS: Otežan saobraćaj

Promenljive vremenske prilike menjaju i uslove u kojima se saobraćaj odvija, zbog toga će vožnja i danas biti teža.

Padavine su uglavnom prestale, sem na zapadu i jugoistoku Srbije, gde vozače očekuje kiša i susnežica u nižim, a sneg u planinskim predelima koji će danas vožnju na ovim putevima činiti zahtevnijom uz obaveznu upotrebu zimskih guma i zimske opreme.

U prvom delu dana magla može pored reka, kanala i u kotlinama usporavati saobraćaj, a razlika između dnevnih i noćnih temperatura kao i povremene padavine uticaće na češće odrone.

Vozači se upozoravaju i na povremeno jači severozapadni vetar na putevima u negotinskoj krajini i na planinama.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Prema informacijama Uprave granične Policije, dobijenim u 05:15 časova, teretna vozila na graničnim prelazima čekaju na Batrovcima na izlazu 120 minuta, Horgošu, 120, Kelebiji 180 minuta.